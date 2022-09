Bondscoach Serneels: "Tijd voor een goed resultaat tegen een groot voetballand"

De uitdaging vanavond is groot, winnen met 4-0 of meer, maar de beloning de moeite om er alles aan te doen. Dat beseft bondscoach Ives Serneels.



"Voor deze groep zou het WK een hele mooie volgende stap zijn. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten eerlijk zijn: onze wedstrijd in Noorwegen was niet goed en in Polen stonden we bij momenten niet waar we moesten staan, maar voor de rest zitten wij op schema met deze groep."

"We moeten er dan ook alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Het klopt dat we eens een resultaat moeten kunnen neerzetten tegen grote voetballanden. Op dat vlak kunnen wij nog vooruitgang boeken. Maar deze groep zit in een positieve flow en de maturiteit is veranderd. Tijdens het EK heeft deze groep nog stappen gezet."