Red Flames openen hun EK-voorbereiding vanavond in Engeland: "Een van de favorieten"

11 uur 23. Engeland - België. De Red Flames spelen vanavond een eerste van vier aanloopduels richting het EK van juli. In Wolverhampton geven ze Engeland partij. Daarna volgen nog 3 oefenduels in eigen land, in Lier: op 23 juni tegen Noord-Ierland, op 26 juni tegen Oostenrijk en op 28 juni tegen Luxemburg. Op 6 juli trekt de definitieve selectie voor het toernooi naar Engeland. De eerste EK-match is op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester). .