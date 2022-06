Red Flames oefenen vanavond laatste keer tegen Luxemburg: "Geen reden voor twijfels"

clock 17:51

17 uur 51. Missipo: "Weer 100% op EK". Kassandra Missipo is een van de speelsters die in aanmerking komen voor speeltijd tegen Luxemburg. Missipo miste een seizoen door een zware knieblessure, maar kwam in de voorbereiding al in actie tegen Engeland (haar eerste minuten in meer dan een jaar) en Noord-Ierland. "Ik wil mijn energie ergens kwijt", benadrukt ze haar verlangen om te spelen. "Ik voel me heel goed en ik boek elke dag vooruitgang. Er is nog veel groeimarge. Vorige week zat ik aan 85%, deze week aan 90 en over 2 weken op het EK ben ik 100%." "Ik weet niet welke Kassi we zullen krijgen, maar het wordt sowieso een betere versie dan de vorige." "Ik denk dat ik als speelster volwassener ben geworden. Vroeger was ik heel impulsief, nu meer geconcentreerd. Mijn mentaliteit is dezelfde gebleven, fysiek word ik wel beter en beter. Maar ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren. Maar op dit moment ben ik blij dat ik vooruitgang blijf boeken. Ik blijf werken." .