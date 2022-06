Red Flames oefenen tegen Noord-Ierland: "Ik wil controle zien vanaf de eerste minuten"

De eerste twee tot drie weken werkten we aan volume, nu verhogen we de intensiteit. Waar we nu zijn, is perfect. En we weten wat we willen doen de komende twee weken.

Bondscoach Ives Serneels

Bondscoach Ives Serneels hoopt dat de Red Flames tegen Noord-Ierland de oefenwedstrijd "vanaf de eerste minuten" in handen nemen. "De bedoeling is om vertrouwen op te doen", vertelde Serneels vandaag in Tubeke. "Het zal een andere wedstrijd worden dan Engeland, met meer balbezit van ons." "Ik wil goede beslissingen in balbezit zien, mooie bewegingen en een team dat laat zien dat het elke wedstrijd vanaf de eerste minuut wil spelen." Serneels hoopt ook dat zijn ploeg "vanaf de eerste minuten de controle over de wedstrijd neemt, kansen creëert, maar ook alert blijft bij balverlies, direct in de juiste organisatie staat en Noord-Ierland niet te veel kansen geeft."

15 uur 35. De Caigny: "Werken aan aanvallende combinaties". Engeland staat een trap boven België, daar is iedereen het over eens. "Tegen Noord-Ierland wordt het leerzaam, waarin we kunnen zien wat we moeten corrigeren voor het EK", blikte Tine De Caigny vooruit. "Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. Qua organisatie waren we goed, vooral in de eerste helft. Het stond nog steeds 0-0. In de tweede helft kregen we twee doelpunten tegen uit spelhervattingen en een eigen doelpunt." "We moeten ook realistisch zijn en toegeven dat we niet veel kansen hebben gecreëerd. Daar werken we aan, om het beter te doen en de juiste combinaties te vinden om meer kansen te creëren. Dat willen we morgen, zondag (tegen Oostenrijk, red.) en in de laatste voorbereidingswedstrijd (tegen Luxemburg, red.) laten zien." Tegen toplanden als Engeland (FIFA-8) en op het EK IJsland (FIFA-17), Frankrijk (FIFA-3) en Italië (FIFA-14) is het moeilijker voor een spits, omdat er niet veel ballen voorin komen. "Maar ik ken mijn rol in het team, ik weet dat ik veel moet werken bij balverlies om een goede organisatie mogelijk te maken. Mijn rol is ook om de bal bij te houden, zodat de speelsters naar voren kunnen." .