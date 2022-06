clock 17:51 17 uur 51. Kassandra Missipo is een van de speelsters die in aanmerking komen voor speeltijd tegen Luxemburg. Missipo miste een seizoen door een zware knieblessure, maar kwam in de voorbereiding al in actie tegen Engeland en Noord-Ierland. "Ik wil mijn energie ergens kwijt", benadrukt ze haar verlangen om te spelen. "Ik voel me heel goed en ik boek elke dag vooruitgang. Er is nog veel groeimarge." "Ik weet niet welke Kassi we zullen krijgen, maar het wordt sowieso een betere versie dan de vorige." . Kassandra Missipo is een van de speelsters die in aanmerking komen voor speeltijd tegen Luxemburg. Missipo miste een seizoen door een zware knieblessure, maar kwam in de voorbereiding al in actie tegen Engeland en Noord-Ierland. "Ik wil mijn energie ergens kwijt", benadrukt ze haar verlangen om te spelen. "Ik voel me heel goed en ik boek elke dag vooruitgang. Er is nog veel groeimarge." "Ik weet niet welke Kassi we zullen krijgen, maar het wordt sowieso een betere versie dan de vorige."

clock 17:38 17 uur 38. Of ons vertrouwen een knakje heeft gekregen na de nederlaag tegen Oostenrijk? Neen. Er was vooruitgang qua intensiteit, maar er waren ook momenten waarop we het zelf hadden moeten afmaken. Hoe meer je praat over twijfel, hoe sneller zoiets komt. Daar is absoluut geen reden voor. Bondscoach Ives Serneels.

