20 uur 06. 4' Sfeer op het Lisp. De supporters verzorgen de sfeer in Lier, maar het is wachten op de eerste aanval van de Red Flames. Een voorzet van Philtjens is niet precies genoeg. .

clock 19:22

19 uur 22. Vier wissels bij Red Flames. Ives Serneels sleutelt wat aan zijn ploeg na de nederlaag tegen Engeland. Amber Tysiak, die lang geblesseerd was, krijgt een kans in de verdediging. Justine Vanhaevermaet komt op het middenveld tonen wat ze geleerd heeft in Engeland. En vooraan komen Janice Cayman, volledig uitgerust na de CL-triomf, en Hannah Eurlings in de ploeg. .