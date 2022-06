Ives Serneels gooit nog twee nieuwe troeven op tafel. Missipo en Van Kerkhoven nemen de plekjes van Vanhaevermaet en De Caigny in. Kunnen zij nog een overwinning over de streep trekken?

Noord-Ierland snakt naar adem. De inbreng van Dhont heeft de Belgen wat meer vuurkracht gegeven. Via een Noord-Iers been dwingt ze opnieuw een hoekschop af.

21 uur 09. De Belgische storm is even gaan liggen, de Noord-Ierse vrouwen kunnen even op adem komen. Doelvrouw Burns brengt even rust. .