Invalster Onzia toont zich voor het eerst in de partij. Ze neemt een lage voorzet in de draai meteen op de slof. Een heerlijke uithaal, die maar net de paal langs de verkeerde kant scheert.

21 uur 16. Onzia toont zich met volley. Invalster Onzia toont zich voor het eerst in de partij. Ze neemt een lage voorzet in de draai meteen op de slof. Een heerlijke uithaal, die maar net de paal langs de verkeerde kant scheert. .

Davinia Vanmechelen. De Flame van de wedstrijd is bekend. De aanvalster draait makkelijk weg bij haar verdedigster en haalt hard uit van ver. Een knap doelpunt om haar hattrick te vervolmaken.

21 uur 10. Daar is hattrick van Vanmechelen! 4-1. Davinia Vanmechelen. De Flame van de wedstrijd is bekend. De aanvalster draait makkelijk weg bij haar verdedigster en haalt hard uit van ver. Een knap doelpunt om haar hattrick te vervolmaken. .

De tweede helft is op gang gefloten op het Lisp. Kan België de kloof met het buurland nog wat uitdiepen?

21 uur 08. Tweede helft. De tweede helft is op gang gefloten op het Lisp. Kan België de kloof met het buurland nog wat uitdiepen? .

Na haar stevige botsing blijft Van Kerkhoven in de kleedkamer. Haar vervangster luistert naar de naam Onzia.

21 uur 07. Van Kerkhoven blijft in de kleedkamer. Na haar stevige botsing blijft Van Kerkhoven in de kleedkamer. Haar vervangster luistert naar de naam Onzia. .

Daar is Vanmechelen opnieuw. Ze ruikt de hattrick en twijfelt niet, maar de Luxemburgse doelvrouw ranselt haar poging uit het doel.

20 uur 47. Daar is Vanmechelen opnieuw. Ze ruikt de hattrick en twijfelt niet, maar de Luxemburgse doelvrouw ranselt haar poging uit het doel. .

20 uur 45. Davinia Vanmechelen to the rescue. Een ingestudeerd nummertje op hoekschop loopt anders dan verwacht, maar levert wel een doelpunt op. Davinia Vanmechelen gooit de bal voor doel, haar voorzet waait rechtstreeks binnen. Vanmechelen zet orde op zaken: 2-1. .

De gelijkmaker valt uit de lucht. Jorge wordt de diepte in gestuurd. De 16-jarige Luxemburgse kapt zich een weg richting de zestien en haalt uit. Lemey heeft dit keer geen antwoord op het schot. Op het scorebord staat plots 1-1.

20 uur 36. Jorge uit het niets! De gelijkmaker valt uit de lucht. Jorge wordt de diepte in gestuurd. De 16-jarige Luxemburgse kapt zich een weg richting de zestien en haalt uit. Lemey heeft dit keer geen antwoord op het schot. Op het scorebord staat plots 1-1. .

De aanvalshonger is nog lang niet gestild bij de Belgen, maar enkele harde botsingen zorgen ervoor dat het spel wat meer stilligt. Van Kerkhoven botst met haar kin vol op het achterhoofd van een Luxemburgse.

20 uur 28. De aanvalshonger is nog lang niet gestild bij de Belgen, maar enkele harde botsingen zorgen ervoor dat het spel wat meer stilligt. Van Kerkhoven botst met haar kin vol op het achterhoofd van een Luxemburgse. .

Op hoekschop klimt Tysiak hoger dan iedereen. De verdedigster kan koppen, het leer zoeft over de lat.

20 uur 25. Op hoekschop klimt Tysiak hoger dan iedereen. De verdedigster kan koppen, het leer zoeft over de lat. .

clock 20:16

20 uur 16. Vanmechelen opent score: 1-0! Het kon niet blijven duren. Minnaert zet met een goed pasje Eurlings op weg richting doel. Zij zoekt op haar beurt Van Kerkhoven, maar een Luxemburgs been verhindert dat. Vanmechelen is goed gevolgd en knalt de openingstreffer laag in doel. .