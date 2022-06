Boeken Red Flames tegen Oostenrijk 2e oefenzege op rij?

clock 12:38

12 uur 38. Werkpunten? "We moeten klaar zijn van bij de aftrap". De score verbloemt het een beetje, maar de Red Flames hebben donderdag moeten werken voor hun 4-1-zege tegen Noord-Ierland. Vooral in de eerste helft liep het moeizaam voor de Belgen. Tegen Oostenrijk moet het beter, vindt ook Julie Biesmans. "We moeten klaar zijn van bij de aftrap", zei de middenveldster "Het begin van onze match was niet goed. Dat is moeilijk uit te leggen." "We waren een beetje verrast door het tempo en de duelkracht van de Noord-Ierse vrouwen. Ik denk dat het in het hoofd zit. Op het EK mag zoiets niet gebeuren. Een vroeg doelpunt kan het verschil maken." Biesmans vond wel dat de ploeg goed reageerde na het tegendoelpunt. "We hebben in de tweede helft getoond goed te kunnen voetballen. Noord-Ierland viel twintig minuten voor tijd dan ook nog eens met tien. Fysiek hebben we vervolgens de overhand genomen. Daar mogen we tevreden mee zijn." .