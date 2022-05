Wie wint de bekerfinale bij de vrouwen? Anderlecht en Standard vechten het uit in Clasico

Met de titel op zak is paars-wit favoriet tegen Standard. Tessa Wullaert staat trouw op post in de basis. Kan ze opnieuw ontploffen op een belangrijk moment?

17 uur 43. Anderlecht torenhoog favoriet. Met de titel op zak is paars-wit favoriet tegen Standard. Tessa Wullaert staat trouw op post in de basis. Kan ze opnieuw ontploffen op een belangrijk moment? .

Standard-spits vs. Anderlecht-doelvrouw voor bekerfinale: "Anderlecht heeft het vaak moeilijk in beker"

11 uur 49. In Mechelen. Het AFAS-stadion in Mechelen is het schouwtoneel voor de bekerfinale van de vrouwen. Om 18 uur kijken de 2 teams een 5e keer dit seizoen elkaar in de ogen. Anderlecht won 3 keer in oktober, januari en april (4-1, 0-2, 2-0), Standard was in maart de beste (1-0). .