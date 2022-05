Vitesse en Openda geven Europees ticket nog uit handen na pandoering tegen AZ

Vitesse en AZ hadden donderdag hun heenwedstrijd afgewerkt in de Conference League-playoff. Daarin was Loïs Openda - zoals zo vaak dit seizoen - matchwinnaar, met een assist en het winnende doelpunt diep in het slot van de partij.

Met een 2-1-uitgangspositie moest Vitesse in Alkmaar die voorsprong proberen vasthouden, maar het liep al snel helemaal verkeerd voor Openda en co. Pavlidis opende na amper drie minuten al de score en Reijnders deed er tien minuten later nog eentje bij.

Vitesse was aangeslagen en ging een lastige namiddag tegemoet. De Wit, opnieuw Reijnders en tweemaal Karlsson maakten de afstraffing helemaal compleet. Bazoer kon tussendoor nog de eerredder scoren voor Vitesse.





Openda en Vitesse zien hun seizoen dus niet beloond met een Europees cadeau. AZ mag net als Ajax, Feyenoord, PSV en Twente Europa in.