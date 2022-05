clock 20:07 20 uur 07. Bij Barcelona is de explosieve Asisat Oshoala in de plaats van Hermoso gekomen. Die laatste miste twee uitstekende kansen. . Bij Barcelona is de explosieve Asisat Oshoala in de plaats van Hermoso gekomen. Die laatste miste twee uitstekende kansen.

20:06 20 uur 06. De tweede helft is begonnen. Kan Barcelona zijn spel nu wel opleggen, of houdt Lyon de controle over de finale?

19:51 Oef. Dat was een daverende eerste helft. 19 uur 51.

19:50 19 uur 50. Rusten bij 1-3. Een energiek en efficiënt Lyon leek na een dik halfuur zeker van de winst dankzij goals van Henry, Hegerberg en Macario. Een beverig Barcelona sloeg terug met de 1-3 van Putellas, maar er blijft een lange weg te gaan voor de Catalanen.

19:48 19 uur 48. Een gekraakte volley van Cascarino botst naast. Weer wordt er laks gedekt bij Barcelona.

19:47 19 uur 47. Lyon probeert wat rest van de eerste helft kalm uit te spelen. Een aansluitingstreffer van Barcelona zou deze finale plots een heel andere aanblik kunnen geven.

19:42 19 uur 42. Doelpunt van de hoop! Putellas doet de verstomde Barça-fans voorzichtig juichen. Ze komt voor haar verdediger en schuift een voorzet van Graham Hansen beheerst binnen.

19:41 19 uur 41. Het is de tweede keer dit seizoen dat Barcelona drie goals slikt. De eerste keer was in de voorbereiding tegen... Olympique Lyonnais.

19:39 19 uur 39. Ik denk dat heel weinigen dit verwacht zouden hebben. Barcelona is onherkenbaar. Hermien Vanbeveren.

19:37 19 uur 37. Paños voorkomt met een zweefduik de 0-4. Barcelona staat op instorten.

19:35 19 uur 35. Wedstrijd beslist? Rampzalig uitverdedigen bij Barcelona leidt tot een van de simpelste goals uit de carrière van Catarina Macario. Lyon zet ook wel goed druk, maar dit is vooral een Spaanse flater.

19:34 19 uur 34. Hegerberg rukt op en maakt ruimte met een paar overstapjes. Haar schot is echter ondermaats.

19:33 19 uur 33. Barcelona is nog aan het bekomen van de 0-2.

19:31 19 uur 31. Statistiekje in de drankpauze. Slechts één keer kwam een ploeg terug van een dubbele achterstand in een Champions League-finale. In 2014 versloeg Wolfsburg het Zweedse Tyresö met 4-3.

19:28 19 uur 28. Barça-doelvrouw Paños wordt twee keer bijna verraden door haar eigen verdedigers. Als Lyon nu doorduwt, kan de wedstrijd zomaar beslist zijn.

19:26 19 uur 26. Endler springt onder een hoekschop door. Paredes schrikt en kan niet profiteren. Dit zijn kansjes die Barcelona moet verzilveren.