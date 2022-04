19:26 19 uur 26. Vanhaevermaet weer in basis. Justine Vanhaevermaet moest ziek afhaken voor de match tegen Albanië, maar nu is de middenveldster weer fit. Ze heeft fijne herinneringen aan de heenmatch tegen Kosovo. "In Leuven werd het 7-0. Ik scoorde 2 keer en gaf 2 assists dus dat was een speciaal moment." "Zo'n score zal Kosovo nu willen vermijden dus we verwachten een laag blok, net zoals Albanië het deed." . Vanhaevermaet weer in basis Justine Vanhaevermaet moest ziek afhaken voor de match tegen Albanië, maar nu is de middenveldster weer fit. Ze heeft fijne herinneringen aan de heenmatch tegen Kosovo. "In Leuven werd het 7-0. Ik scoorde 2 keer en gaf 2 assists dus dat was een speciaal moment." "Zo'n score zal Kosovo nu willen vermijden dus we verwachten een laag blok, net zoals Albanië het deed."

19:03 Bekijk hieronder het basiselftal van de Flames: . 19 uur 03. Bekijk hieronder het basiselftal van de Flames:

19:01 19 uur 01. De match tegen Albanië is verteerd, we zijn er 100 procent klaar voor. Tegen Albanië duurde het even voor we de oplossing vonden, maar we hebben het goed geanalyseerd. We weten waar de ruimtes liggen nu. Tine De Caigny

18:46 18 uur 46. "We geloven nog in de leidersplaats". Na Albanië zou Kosovo opnieuw een hapklare tegenstander moeten zijn voor de Belgische vrouwen. De Flames kijken ook met een half oog naar de match tussen Noorwegen en Polen, want ze dromen nog van de eerste plaats in hun groep. "Een gelijkspel tussen Noorwegen en Polen zou het beste zijn voor ons. We staan nu drie punten achter op Noorwegen en we spelen er nog thuis tegen. We geloven er dus zeker nog in. We gaan er vol voor", klinkt het bij Red Flame Tine De Caigny.

"Een gelijkspel tussen Noorwegen en Polen zou het beste zijn voor ons. We staan nu drie punten achter op Noorwegen en we spelen er nog thuis tegen. We geloven er dus zeker nog in. We gaan er vol voor", klinkt het bij Red Flame Tine De Caigny.

18:22 18 uur 22. Goeieavond voetballiefhebbers! Vanavond spelen onze Red Flames in Kosovo het tweede luik van de twee WK-kwalificatiematchen in april. Volg het vanaf 20u00 op deze pagina.

