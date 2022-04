17:24

17 uur 24. Nieuwe unieke shirts. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de shirts van de Red Flames compleet verschillend van de Rode Duivels. Zelfs de kleurkeuze is anders. “Dit om de significante ontwikkeling en ambitie van het vrouwenvoetbal in België in de schijnwerpers te plaatsen”, klinkt het in de communicatie. "Het is altijd leuk om in een nieuw tenue te spelen. zeker nu omdat het een echt vrouwelijk tenue is”, vertelt kapitein Tessa Wullaert. En zwart staat ook niet mis." .