Fase per fase

Fase per fase

20:17 20 uur 17. 4 minuten extra. We krijgen nog 4 minuten voetbal te zien in de tweede helft. Wie kan nog iets in de toegevoegde tijd? . 4 minuten extra We krijgen nog 4 minuten voetbal te zien in de tweede helft. Wie kan nog iets in de toegevoegde tijd?

20:16 20 uur 16. Bijna een hattrick voor Wullaert. Wullaert van ver! Krijgt ze in de resterende minuten nog een hattrick te pakken? . Bijna een hattrick voor Wullaert Wullaert van ver! Krijgt ze in de resterende minuten nog een hattrick te pakken?

20:13 20 uur 13. Albanië komt er niet meer aan de pas. Ze slepen zich naar het einde van de wedstrijd. . Albanië komt er niet meer aan de pas. Ze slepen zich naar het einde van de wedstrijd.

20:13 20 uur 13. Een gigantische stortbui trekt over Elbasan. De speelsters zijn helemaal doorweekt en het veld wordt bijzonder zwaar. . Een gigantische stortbui trekt over Elbasan. De speelsters zijn helemaal doorweekt en het veld wordt bijzonder zwaar.



20:12 20 uur 12.

20:09 20 uur 09. 79' Blom 0-5. Onze woorden waren nog niet koud of daar volgt het vijfde doelpunt van de avond al. Blom kopt het leer binnen. . 79' Blom 0-5 Onze woorden waren nog niet koud of daar volgt het vijfde doelpunt van de avond al. Blom kopt het leer binnen.

20:03 20 uur 03. 77' Onzia van ver. Wie gehoopt had dat de doelpunten in de tweede helft uit de lucht zouden komen vallen, komt bedrogen uit. Onzia trapt in de handen van de doelvrouw. . 77' Onzia van ver Wie gehoopt had dat de doelpunten in de tweede helft uit de lucht zouden komen vallen, komt bedrogen uit. Onzia trapt in de handen van de doelvrouw.

20:00 20 uur . Drie wissels. Wissel 3, 4 en 5 bij de Flames. Wijnants, Philtjens en De Neve worden naar de kant gehaald. Blom, Delacauw en Onzia krijgen speelminuten van bondscoach Ives Serneels. . Drie wissels Wissel 3, 4 en 5 bij de Flames. Wijnants, Philtjens en De Neve worden naar de kant gehaald. Blom, Delacauw en Onzia krijgen speelminuten van bondscoach Ives Serneels.

19:58 19 uur 58. 70' Janssens test een eerste keer. Invalster Janssens kan vanuit een scherpe hoek uithalen, maar de Albanese doelvrouw redt uitstekend. . 70' Janssens test een eerste keer Invalster Janssens kan vanuit een scherpe hoek uithalen, maar de Albanese doelvrouw redt uitstekend.

19:56 19 uur 56. Blessure Elezaj. Endrina Elezaj valt geblesseerd weg. Ze wordt vervangen door Mimoza Hamidi. . Blessure Elezaj Endrina Elezaj valt geblesseerd weg. Ze wordt vervangen door Mimoza Hamidi.

19:52 19 uur 52. Het spelbeeld is niet veranderd in de 2e helft, de gretigheid bij de Red Flames is nog niet weg. Voorlopig heeft Albanië nog geen antwoord gevonden op de dominantie van de Flames. . Het spelbeeld is niet veranderd in de 2e helft, de gretigheid bij de Red Flames is nog niet weg. Voorlopig heeft Albanië nog geen antwoord gevonden op de dominantie van de Flames.

19:50 19 uur 50. 64' Vers bloed. Dubbele wissel bij de Flames. Deloose en Eurlings worden naar de kant gehaald voor Janssens en Teulings. . 64' Vers bloed Dubbele wissel bij de Flames. Deloose en Eurlings worden naar de kant gehaald voor Janssens en Teulings.

19:50 19 uur 50.

19:47 19 uur 47.

19:43 19 uur 43. 56' Wullaert 0-4. Een fantastisch schot van De Neve wordt geblokt door de Albanese doelvrouw. Tessa Wullaert volgt goed op de redding en kan vervolgens het leer makkelijk binnenleggen. . 56' Wullaert 0-4 Een fantastisch schot van De Neve wordt geblokt door de Albanese doelvrouw. Tessa Wullaert volgt goed op de redding en kan vervolgens het leer makkelijk binnenleggen.

19:42 19 uur 42. De tweede gele keert van de wedstrijd is voor Deloose. . De tweede gele keert van de wedstrijd is voor Deloose.

19:38 19 uur 38. 52' Geel voor Biesmans. Rare beslissing van de scheidsrechter, want Biesmans speelt zuiver de bal. . 52' Geel voor Biesmans Rare beslissing van de scheidsrechter, want Biesmans speelt zuiver de bal.

19:35 19 uur 35. Het spel wordt even stilgelegd. Rexhepi gaat neer. Eurlings trapt tegen het hoofd van de Albanese doelvrouw. . Het spel wordt even stilgelegd. Rexhepi gaat neer. Eurlings trapt tegen het hoofd van de Albanese doelvrouw.

19:35 19 uur 35. 48' Wullaert laat 4-0 liggen. Wullaert moet scoren, maar haar schot wordt op de doellijn gekeerd door Eurlings. . 48' Wullaert laat 4-0 liggen Wullaert moet scoren, maar haar schot wordt op de doellijn gekeerd door Eurlings.