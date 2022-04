18:44

18 uur 44. 14' Flames komen goed weg. Gevaarlijk balverlies van Deloose op eigen helft. De Belgische defensie krijgt de bal vervolgens niet meteen weg. Het is even wat rommelig voor de neus van Evrard, maar de Albanezen profiteren niet. Dit is toch een eerste wake up call voor onze Belgische vrouwen. .