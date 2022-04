LIVE: Bayern moet na slipper in heenmatch nog vol aan de bak tegen Villarreal

3' eerste helft, minuut 3. Müller trapt van dichtbij een eerste reuzekans in de handen van Rulli, maar er was (terecht) gevlagd voor buitenspel. Toch een eerste waarschuwing. . Müller trapt van dichtbij een eerste reuzekans in de handen van Rulli, maar er was (terecht) gevlagd voor buitenspel. Toch een eerste waarschuwing.

3' eerste helft, minuut 3. De start van Bayern is adembenemend, met z'n allen op de helft van Villarreal. Het team van Emery is niet onder de indruk en vormt meteen een dubbele gordel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn eraan begonnen in de Allianz Arena. Zet Bayern de wedstrijd meteen naar zijn hand?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. De sfeer zit goed in de Allianz Arena, de fans zijn massaal aanwezig. We krijgen een vurige partij in de Duitse deelstaat Beieren. Eerst volgt een heerlijke tifo van het hoofd van icoon Gerd Müller.

20:52 vooraf, 20 uur 52. Geen unicum voor Villarreal. Mocht Villarreal vanavond de halve finales van het Kampioenenbal halen dan is dat geen unicum. De Spaanse club was er een hele poos geleden in 2005/06 al eens bij. Het team van onder meer Forlan, Riquelme en César Arzo (ex-AA Gent) verloor over 2 wedstrijden met 1-0 van Arsenal. Verdediger Kolo Touré maakte in de heenmatch het verschil, in de terugmatch stopte Lehmann in de laatste minuut een strafschop van Riquelme. Voor Bayern zou het behalen van een plek in de halve finales veel minder historisch zijn. De Duitse grootmacht won de CL al 6 keer.

20:43 Wacht hen een historisch moment? vooraf, 20 uur 43. Wacht hen een historisch moment?

20:39 vooraf, 20 uur 39. Alles op Europa. In de competitie loopt het niet zo voortvarend voor Villarreal. El Submarino Amarillo staat 7e en daar zal met een achterstand van 8 punten op Real Sociedad niet veel meer aan veranderen. Geen Europees dus voor Villarreal volgend seizoen, tenzij ze de Champions League winnen. Dat de focus volledig ligt op een historisch avontuur in Europa liet coach Emery afgelopen weekend blijken tegen Athletic Bilbao. Het complete basiselftal kreeg rust en onder meer anciens Iborra en Gaspar mochten nog eens opdraven.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Sputterend Bayern. Het gaat een beetje op en af met Bayern dit seizoen. Na de nederlaag in Spanje kreeg coach Nagelsmann een golf van kritiek over zich heen. Er zou vooral te weinig balans in het elftal zitten. De laatste weken weerspiegelen de resultaten dat ook voor een stuk. Afgelopen weekend zorgde Lewandowski pas in de slotminuten voor de bevrijding tegen laagvlieger Augsburg. Indien Bayern vanavond de scheve situatie rechtzet, zal de kritiek snel weer verstommen.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Tocht naar de kwartfinales. Al fluitend plaatste Bayern zich voor de achtste finales na onder meer 2 demonstraties tegen Barcelona. Daar wachtte RB Salzburg en na een lastige heenmatch volgde de reactie in de Allianz Arena: 7-1. Voor een gelijkaardig scenario tegen Villarreal zouden Nagelsmann en co ongetwijfeld blind tekenen. Villarreal eindigde in groep F na Man United en kwam vervolgens in de 1/8e finales Juventus tegen. In de terugmatch in Turijn leek de Europa League-winnaar een hapklare brok, maar met een strakke organisatie en enkele snedige tegenprikken eindigde het zowaar 0-3. Bayern is gewaarschuwd.

20:20 De Duitse hoop zal voor een groot stuk op zijn schouders rusten. vooraf, 20 uur 20. De Duitse hoop zal voor een groot stuk op zijn schouders rusten.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Een tevreden Emery. Villarreal-coach Unai Emery heeft geen reden om zijn elftal door elkaar te schudden. Hij behoudt het vertrouwen in onder meer Gerard Moreno, Danjuma en Lo Celso. De stabiliteit achterin moet opnieuw komen van het gebruikelijke en zeer complementaire duo Raul Albiol en Pau Torres.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Goretzka en Sané. Nagelsmann heeft besloten om na de heenmatch toch op 2 posities te wijzigen. Op het middenveld moet het loopvermogen van Goretzka het verschil maken en ook Sané komt in de ploeg. Gnabry en Davies moeten vrede nemen met het statuut als wisselspeler.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Eerste halve finalist. Na het voorgerecht in Spanje gaat het vanavond echt om de knikkers in de Allianz Arena. We weten dan wie samen met Real of Chelsea de eerste halve finalisten van de Champions League zal worden. Bayern heeft wat recht te zetten na de verdiende 1-0-nederlaag in het Estadio de la Ceramica. Volg de partij vanaf 21 uur.