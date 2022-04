LIVE: Bayern duwt op het gaspedaal na openingsgoal, Villarreal kraakt

80' Var. Capoue gaat bij een hoekschop een hele tijd aan het shirt van Hernandez hangen. Er staat even dat de VAR de situatie aan het bestuderen is, maar het is even snel weer voorbij. Geen penalty. . tweede helft, minuut 80. Var Capoue gaat bij een hoekschop een hele tijd aan het shirt van Hernandez hangen. Er staat even dat de VAR de situatie aan het bestuderen is, maar het is even snel weer voorbij. Geen penalty.

79' tweede helft, minuut 79.

77' tweede helft, minuut 77. Coman erover. Foyth kan niet meer op de huid van Coman zitten en laat wat ruimte. De Fransman maakt er gebruik van en trapt niet al te gek ver over. De situatie op de rechterkant bij Villarreal lijkt toch echt onhoudbaar nu Foyth met een gele prent achter zijn naam staat. . Coman erover Foyth kan niet meer op de huid van Coman zitten en laat wat ruimte. De Fransman maakt er gebruik van en trapt niet al te gek ver over. De situatie op de rechterkant bij Villarreal lijkt toch echt onhoudbaar nu Foyth met een gele prent achter zijn naam staat.

75' tweede helft, minuut 75. De stevige Capoue recupereert de bal bij Lewandowski, Villarreal is voetballend beter in de match gekomen. Nog een kwartiertje en we krijgen verlengingen. . De stevige Capoue recupereert de bal bij Lewandowski, Villarreal is voetballend beter in de match gekomen. Nog een kwartiertje en we krijgen verlengingen.

73' tweede helft, minuut 73.

72' tweede helft, minuut 72. Enorme kans Moreno en Müller . Wat een parel van een vrije trap van Parejo. Hij bereikt de vrijstaande Moreno die Pau Torres zoekt. Upamecano kan net op tijd wegwerken. Het gaat dan razendsnel naar de overkant waar Müller al duikend een uitstekende voorzet van Sané naast kopt. . Enorme kans Moreno en Müller Wat een parel van een vrije trap van Parejo. Hij bereikt de vrijstaande Moreno die Pau Torres zoekt. Upamecano kan net op tijd wegwerken. Het gaat dan razendsnel naar de overkant waar Müller al duikend een uitstekende voorzet van Sané naast kopt.

69' tweede helft, minuut 69. Foyth speelt met vuur. En opnieuw werkt Foyth de veel te snelle Coman tegen de vlakte. De Argentijn moet zich niet te veel meer riskeren of hij mag inpakken. . Foyth speelt met vuur En opnieuw werkt Foyth de veel te snelle Coman tegen de vlakte. De Argentijn moet zich niet te veel meer riskeren of hij mag inpakken.

68' tweede helft, minuut 68. Als een wurgslang kronkelt Bayern zich rond zijn prooi, maar kan het de druk ook genoeg opvoeren om Villarreal te doen breken. Emery kijkt eens naar zijn bank, maar lijkt voorlopig niet van plan om te wisselen. . Als een wurgslang kronkelt Bayern zich rond zijn prooi, maar kan het de druk ook genoeg opvoeren om Villarreal te doen breken. Emery kijkt eens naar zijn bank, maar lijkt voorlopig niet van plan om te wisselen.

64' tweede helft, minuut 64. Rulli zoekt voortdurend Danjuma en Moreno, maar dat is werkelijk hopeloos. Moreno geeft aan dat het zo echt niet zal lukken. . Rulli zoekt voortdurend Danjuma en Moreno, maar dat is werkelijk hopeloos. Moreno geeft aan dat het zo echt niet zal lukken.

62' tweede helft, minuut 62.

62' Balbezit. Het balbezit van Bayern is inmiddels gestegen naar 64 procent, in de eerste helft kon Villarreal nog in de buurt blijven maar kan de bal nu echt niet meer in de ploeg houden. . tweede helft, minuut 62. Balbezit Het balbezit van Bayern is inmiddels gestegen naar 64 procent, in de eerste helft kon Villarreal nog in de buurt blijven maar kan de bal nu echt niet meer in de ploeg houden.

60' tweede helft, minuut 60. Foyth is opnieuw te laat bij Coman en pakt geel. Oppassen nu toch want de Argentijn heeft geen grip op de flankaanvaller van Bayern. . Foyth is opnieuw te laat bij Coman en pakt geel. Oppassen nu toch want de Argentijn heeft geen grip op de flankaanvaller van Bayern.

59' Gele kaart voor Juan Foyth van Villarreal CF tijdens tweede helft, minuut 59 Juan Foyth Villarreal CF

58' tweede helft, minuut 58. Foyth roept om zijn moeder. Slangenmens Coman gaat even dollen met Foyth en kapt de weerloze rechtsback liefst 3 keer uit op een handvol seconden. De voorzet van de Fransman bereikt geen medemaat. . Foyth roept om zijn moeder Slangenmens Coman gaat even dollen met Foyth en kapt de weerloze rechtsback liefst 3 keer uit op een handvol seconden. De voorzet van de Fransman bereikt geen medemaat.

55' tweede helft, minuut 55. De druk van de Duitsers is momenteel wel versmachtend, een 2e goal zou voor de bezoekers wel fataal kunnen zijn. . De druk van de Duitsers is momenteel wel versmachtend, een 2e goal zou voor de bezoekers wel fataal kunnen zijn.

55' tweede helft, minuut 55.

55' tweede helft, minuut 55. Emery predikt rust, er is uiteraard ook nog niets aan de hand voor de Spanjaarden. Momenteel gaan we naar verlengingen en daar heeft Villarreal met de Europa League-finale in het achterhoofd goede herinneringen aan. . Emery predikt rust, er is uiteraard ook nog niets aan de hand voor de Spanjaarden. Momenteel gaan we naar verlengingen en daar heeft Villarreal met de Europa League-finale in het achterhoofd goede herinneringen aan.

53' tweede helft, minuut 53.

53' tweede helft, minuut 53. Het is van dat! Lewandowski scoort, zijn 13e van de campagne. Bij Villarreal voetballen ze belabberd uit en Müller speelt meteen na de recuperatie Lewandowski aan die knap scoort. Door de benen van Pau Torres, paal binnen. 1-0! . Het is van dat! Lewandowski scoort, zijn 13e van de campagne. Bij Villarreal voetballen ze belabberd uit en Müller speelt meteen na de recuperatie Lewandowski aan die knap scoort. Door de benen van Pau Torres, paal binnen. 1-0!