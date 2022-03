Een zucht van opluchting bij de Belgen. O'Riley ziet een schot eerst afgeblokt door Pletinckx, in de herneming vertrekt het schot van de invaller wel gevaarlijk richting doel. Vandevoordt ziet de bal net naast zoefen.

21 uur 37. Enorme kans voor O'Riley. Een zucht van opluchting bij de Belgen. O'Riley ziet een schot eerst afgeblokt door Pletinckx, in de herneming vertrekt het schot van de invaller wel gevaarlijk richting doel. Vandevoordt ziet de bal net naast zoefen. .

21 uur 31. Aftellen naar EK-ticket. Nog tien minuten. Krijgen we nog een slotoffensief van de Denen? De thuisploeg lijkt er momenteel niet in te slagen om de defensie van de Duivels te ontmantelen. .

21 uur 25. Nog 20 minuten. Geen grote kansen meer. Goed nieuws voor de Belgen, dus. Want bij de huidige stand zijn onze beloften over 20 minuten zeker van het EK. .

21 uur 15. Bijna opnieuw Openda. De jonge Duivels zaten bijna helemaal op rozen. Vertessen zet zich uitstekend door en bedient Openda met een heerlijke voorzet, maar die duwt de bal over doel. .

21 uur 07. Openda met de gelijkmaker! Boem! Bij de eerste echt goeie Belgische kans is het raak. Openda - misschien wel een centimetertje buitenspel? - wordt perfect weggestuurd en rondt even sterk af. De Belgische beloften hebben opnieuw virtueel hun EK-ticket vast. .

Mathijssen grijpt in voor de start van de tweede helft. Monaco-middenvelder Matazo zal Ndenbe vervangen. 20 uur 57.

20 uur 45. Jonge Duivels gaan rusten met een achterstand. Werk voor de boeg in de tweede helft. De Belgische beloften gaan rusten bij een 1-0-achterstand na een rake vrijschop van Isaksen. Vooral in het laatste kwartier van de eerste helft gingen de Duivels te veel mee in het viriele spel van de thuisploeg. Uitgespeelde kansen waren er amper. .