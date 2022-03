Belgische U19 slepen punt uit het vuur tegen Duitsland met twee late goals

12:06

12 uur 06. Belgen sprokkelen laat punt tegen Duitsland. De Belgische U19 hebben in hun tweede wedstrijd in de eliteronde 2-2 gelijkgespeeld tegen Duitsland. De Duitsers kwamen op een 0-2-voorsprong dankzij twee goals van Mainz-speler Ben Bobzien. Een Belgische nederlaag leek in de maak, maar het venijn zat in de staart voor Duitsland. De jonge Belgen scoorden nog twee keer in een stevig slotoffensief. Luca Oyen (Genk) tekende 5 minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer door de rebound binnen te duwen na een poging van Sandra (Club Brugge). Enkele minuten later kopte Lynnt Audoor (Club Brugge) de 2-2 nog op het bord. Woensdag won het team van Wesley Sonck al met 3-1 van Finland. In de stand leidt België met 4 punten. Duitsland volgt met 2 punten, voor Italië (1) en Finland (0). Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het EK. Later op de dag speelt Italië tegen Finland. Dinsdag nemen de jonge Duivels het op tegen Italië. .