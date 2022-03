Na de monsterzege tegen Estland (8-1) staan de jonge Belgen weer met hun voeten op de grond. In hun tweede wedstrijd verloren ze met 1-0 van Spanje.

16 uur 50. Nipt verlies tegen Spanje. Na de monsterzege tegen Estland (8-1) staan de jonge Belgen weer met hun voeten op de grond. In hun tweede wedstrijd verloren ze met 1-0 van Spanje. Miguel Carvalho, een jeugdspeler van Espanyol, verschalkte op het einde van de eerste helft de Belgische doelman Matthieu Epolo (Standard). Woensdag volgt de wedstrijd tegen gastland Bosnië en Herzegovina. Bij winst stoten de Belgen zo goed als zeker door naar de eindronde. Bosnië won vanmiddag met veel moeite van Estland (2-1). .

18:20

18 uur 20. België hakt Estland in de pan. De Belgische U17 heeft geen spaander heel gelaten van Estland in zijn eerste groepsmatch van de Eliteronde. Gent-spits Malick Fofana was goed voor 3 van de 8 goals. De andere doelpunten kwamen van Noah Kinsiona (Standard), Faissal Al Mazyani (Genk), Mika Godts (Genk), Chemsdine Talbi (Club Brugge) en Vincent Burlet (Schalke 04). Een ideale opwarmer dus voor de match van zondag, wanneer de Duivels met Spanje ongetwijfeld een veel lastigere tegenstander te verwerken krijgen. .