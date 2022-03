Belgische beloften mogen naar EK na felbevochten gelijkspel in Denemarken

Ook de wijze waarop was straf. De Belgen gingen de wedstrijd tegen grote concurrent Denemarken in met een perfecte 18 op 18 en amper één tegengoal.

Zeker bij de beloften is dat een uitzonderlijke prestatie. Het is nog maar de vierde keer in de geschiedenis dat de Belgen zich weten te plaatsen voor het eindtoernooi.

Geen cadeaus

Een gelijkspel in Scandinavië volstond zodoende om nog voor de slotspeeldag zeker te zijn van het ticket richting EK 2023 in Roemenië en Georgië.

Openda weer de gevierde man

Gelukkig veerden de beloften op na rust. Aanvoerder Onana stuurde Openda - hard aangepakt voor rust - uitstekend het straatje in. De spits van Vitesse bleef ijzig kalm en scoorde de gelijkmaker. Zijn zevende treffer al tijdens deze EK-campagne. Straf.



Niet veel later volgde voor Openda zelfs nog een kans op de 1-2, maar die duwde hij over. In het laatste halfuur hielden de Belgen de partij volwassen onder controle. Alleen bij een gevaarlijk schot van O’Riley was het nog even bibberen.



Afspraak in de zomer van 2023 op het EK.