23 uur 18. Mathijssen ziet dat zijn groep matuurder is geworden. België wil zich dinsdag voor de vierde keer kwalificeren voor het EK U21, na deelnames in 2002, 2007 en 2019. "De vorige selecties hadden misschien een paar meer getalenteerde spelers in hun gelederen, maar ze waren minder goed in staat om een resultaat af te dwingen in aan elkaar gewaagde duels. Dat is een van de sterke punten van dit team", vindt coach Jacky Mathijssen. "Ik ben erg blij om te zien dat de spelers mentaal en qua zelfvertrouwen gegroeid zijn. Bovendien zijn zij nog steeds zichzelf, zij vinden zichzelf niet belangrijker ook al is hun status veranderd." .