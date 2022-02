Onemanshow: 19-jarige Pino leidt Villarreal met 4 (!) rozen voorbij Espanyol en Dimata

Villarreal doet het dit seizoen uitstekend in La Liga en vecht een hevige strijd uit met onder meer Atletico Madrid en Barcelona voor een plekje in de top 4 en het daarbijhorende Champions League-ticket.



Om die ambitie kracht bij te zetten liet de Gele onderzeeër dan ook best geen punten liggen tegen het Espanyol van landgenoot Landry Dimata. Een opdracht die luid en duidelijk werd onthaald door Yéremi Pino.



De jonge middenvelder had een genadeloze dag en deed voor de rust de netten al 3 keer trillen. Een perfecte hattrick die hoop van de bezoekers uit Barcelona meteen de kop indrukte.



Een 4e treffer kort na de pauze maakte de onemanshow vervolgens helemaal compleet. De wedstrijdbal krijgt alvast een mooi plaatsje op Pino's schouw.