LIVEBLOG: WTA-baas wil (Wit-)Russen niet uitsluiten: "Zou oneerlijk zijn"

WTA wil (Wit-)Russische tennissters niet uitsluiten. Steve Simon, de grote baas van de WTA is niet van plan om Russische en Wit-Russische tennissters te bannen uit toptoernooien. "Speelsters mogen niet gestraft worden voor het autoritaire leiderschap in hun land", liet hij optekenen tegenover de BBC. Tennissers uit Rusland en Wit-Rusland spelen toernooien op de ATP- en WTA-tour momenteel onder neutrale vlag. Dat geldt bijvoorbeeld voor Daniil Medvedev, tot voor kort de nummer één van de wereld bij de mannen. "We hebben nog nooit atleten verboden deel te nemen vanwege de politieke positie die hun land inneemt", aldus Simon. "Er zou dus iets heel belangrijks moeten gebeuren om dit te doen veranderen. We weten niet waar de situatie in Oekraïne naartoe gaat, maar ik vind dat individuele atleten niet zouden mogen gestraft door beslissingen van een autoritaire leider." Simon erkende echter dat hij weinig kan doen als nationale regeringen preventieve maatregelen zouden opleggen aan Russische en Wit-Russische tennissers. "Ik hoop dat overheden zich daar niet mee gaan bezighouden. Er zijn zoveel andere problemen. Ik hoop dat we alles blijven doen om vrede te krijgen. Maar nog eens: de tennissers zijn onschuldige slachtoffers. Hen uitsluiten vind ik oneerlijk."

Tennissers uit Rusland en Wit-Rusland spelen toernooien op de ATP- en WTA-tour momenteel onder neutrale vlag. Dat geldt bijvoorbeeld voor Daniil Medvedev, tot voor kort de nummer één van de wereld bij de mannen.

"We hebben nog nooit atleten verboden deel te nemen vanwege de politieke positie die hun land inneemt", aldus Simon. "Er zou dus iets heel belangrijks moeten gebeuren om dit te doen veranderen. We weten niet waar de situatie in Oekraïne naartoe gaat, maar ik vind dat individuele atleten niet zouden mogen gestraft door beslissingen van een autoritaire leider."

Simon erkende echter dat hij weinig kan doen als nationale regeringen preventieve maatregelen zouden opleggen aan Russische en Wit-Russische tennissers. "Ik hoop dat overheden zich daar niet mee gaan bezighouden. Er zijn zoveel andere problemen. Ik hoop dat we alles blijven doen om vrede te krijgen. Maar nog eens: de tennissers zijn onschuldige slachtoffers. Hen uitsluiten vind ik oneerlijk."

16-03-2022. Na Dortmund schrapt ook Duitse voetbalbond erelidmaatschap van Schröder. De Duitse voetbalbond (DFB) heeft voormalig bondskanselier Gerhard Schröder vrijdag het erelidmaatschap van de organisatie ontnomen. Net zoals topclub Borussia Dortmund dat vorige week deed, gebeurt dit vanwege de nauwe banden die Schröder onderhoudt met Russische president Vladimir Poetin. De 77-jarige Schröder blijft voorlopig, ondanks de Russische inval in Oekraïne, topposities innemen in Russische staatsbedrijven en hij was naar verluidt vorige week in Moskou voor gesprekken met Poetin. De DFB maakte de beslissing bekend tijdens een algemene vergadering in Bonn, waar nieuwe voorzittersverkiezingen worden gehouden. Voormalig politicus Bernd Neuendorf is kandidaat met steun van de amateurs terwijl Peter Peters, die gepokt en gemazeld is in het voetbal, de profs aan zijn zijde heeft.

De 77-jarige Schröder blijft voorlopig, ondanks de Russische inval in Oekraïne, topposities innemen in Russische staatsbedrijven en hij was naar verluidt vorige week in Moskou voor gesprekken met Poetin.

De DFB maakte de beslissing bekend tijdens een algemene vergadering in Bonn, waar nieuwe voorzittersverkiezingen worden gehouden. Voormalig politicus Bernd Neuendorf is kandidaat met steun van de amateurs terwijl Peter Peters, die gepokt en gemazeld is in het voetbal, de profs aan zijn zijde heeft.





11-03-2022. "Karatewaarden zijn respect en integriteit". De internationale karatebond heeft zich woensdag aangesloten bij andere sportbonden en schorst Russische en Wit Russische atleten en officials omwille van de Russische inval in Oekraïne. "We willen geen enkele atleet of functionaris straffen die door deze oorlog is getroffen. We willen wel de hele karategemeenschap beschermen, aangezien we de karatewaarden van respect, integriteit en eer hoog in het vaandel dragen", aldus voorzitter Antonio Espinos.

09-03-2022. FIFA verschuift barragematch tussen Schotland en Oekraïne naar juni. De barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne op weg naar het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) wordt uitgesteld naar juni. Het duel moest op 24 maart plaatsvinden in Hampden Park in Glasgow. Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel. Door het uitstel van de halve finale van de play-offs zal ook de finale tegen de winnaar van Wales - Oostenrijk tijdens de interlandperiode in juni plaatsvinden. Wales en Oostenrijk spelen hun halve finale wel zoals voorzien op 24 maart. Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. Polen is hierdoor al zeker van de finale tegen Zweden of Tsjechië. De Russische voetbalbond tekende wel beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Het duel moest op 24 maart plaatsvinden in Hampden Park in Glasgow. Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel.

Door het uitstel van de halve finale van de play-offs zal ook de finale tegen de winnaar van Wales - Oostenrijk tijdens de interlandperiode in juni plaatsvinden. Wales en Oostenrijk spelen hun halve finale wel zoals voorzien op 24 maart.

Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. Polen is hierdoor al zeker van de finale tegen Zweden of Tsjechië. De Russische voetbalbond tekende wel beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

09-03-2022. Grote tennisorganisaties starten steuncampagne voor Oekraïne. De WTA, de ATP en de ITF starten samen met de vier grandslamorganisatoren een steuncampagne voor het door oorlog getroffen Oekraïne onder de noemer "Tennis Plays for Peace". Dat maakten ze dinsdag bekend. De campagne moet vooral voor een beeld van breedgedragen steun vanuit de tenniswereld zorgen en zal zich toespitsen op communicatie op sociale media en tijdens toernooien. De Oekraïense vlag wordt overal uitgespeeld en iedereen in de tenniswereld wordt opgeroepen om de hashtag '#TennisPlaysforPeace' te gebruiken. De zeven grote organisatoren hebben ook elk 100.000 dollar voor humanitaire hulp in Oekraïne toegezegd. Vorige week werden de Russische en Wit-Russische ploegen al gebannen van de Davis Cup en de Billie Jean King Cup. Rusland is in beide gevallen titelverdediger. De ATP en WTA laten spelers uit Rusland en Wit-Rusland wel toe om verder te spelen onder neutrale vlag.

09-03-2022. Andy Murray schenkt prijzengeld aan kinderorganisaties. Andy Murray doneert het prijzengeld dat hij de rest van het jaar wint aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, en dan vooral aan organisaties die zich voor de situatie van kinderen inzetten. De voormalige nummer 1 van de wereld doet dat via kinderorganisatie UNICEF. "Ongelooflijk veel kinderen zijn in gevaar door deze oorlog", zegt Murray. "UNICEF kan op vele manieren hulp bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen." De Brit verklaarde dat het onder meer gaat om dringende medische hulp, maar ook om lespakketten. "Het onderwijs moet hoe dan ook doorgaan", aldus Murray.

09-03-2022. WK voetbal 2022: Barragewedstrijd Schotland-Oekraïne uitgesteld. De barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne op weg naar het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) wordt uitgesteld. Dat meldt de Britse openbare omroep (BBC). Het duel zou normaal gezien op 24 maart hebben plaatsgevonden in Hampden Park in Glasgow. Maar Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel. Door het uitstel van de 'halve finale' van de play-offs tussen Schotland en Oekraïne zal ook de 'finale', tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk, later plaatsvinden. Er wordt momenteel gezocht naar nieuwe datums. Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. De Russische voetbalbond tekende beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

08-03-2022. FIFA staat buitenlandse spelers in Rusland en Oekraïne toe elders te gaan voetballen. De contracten van buitenlandse voetballers en coaches, die werkzaam zijn in de Russische en Oekraïense competities, zullen tot het einde van het seizoen "opgeschort" worden. Hierdoor zijn ze vrij om dit voorjaar naar een andere club in het buitenland te verhuizen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA bekendgemaakt. De FIFA wil voor spelers en coaches in Rusland, dat sinds de inval in Oekraïne op grootschalige wijze uit de sportwereld is verbannen en geen internationale wedstrijden meer mag spelen, "het vertrek vergemakkelijken" als er geen overeenkomst met hun clubs is bereikt. Zij zullen daarom het recht hebben hun arbeidsovereenkomst eenzijdig op te schorten tot 30 juni 2022, en zullen "uiterlijk tot 7 april" naar een andere competitie kunnen overstappen, zelfs buiten de transferperioden. Tot slot zal de FIFA minderjarige spelers, die vluchten uit Oekraïne, behandelen als minderjarige vluchtelingen, waardoor zij toegang krijgen tot de internationale transfermarkt die normaal gesloten is voor spelers onder de 18 jaar.



21:31 21 uur 31. De Belgische verdediger Maximiliano Caufriez (ex-STVV) mag Spartak Moskou verlaten als hij wil.

08-03-2022. Djokovic biedt ex-collega en Oekraïens soldaat Stachovski financiële hulp. Novak Djokovic heeft Sergej Stachovski hulp aangeboden: "Financiële hulp, maar ook alle andere hulp." De Servische toptennisser was in contact met de Oekraïense ex-tennisser. De voormalige nummer 31 van de wereld, goed voor 4 titels, stopte onlangs en trad vorige maand in in het Oekraïense leger om zijn land te verdedigen tegen Rusland. Djokovic vroeg naar de situatie van Stachovski en hoopte dat de zaken snel zouden veranderen. "Laat me ook weten hoe ik je het best kan helpen... financieel of eender welke andere hulp", klonk het in een WhatsApp-gesprek tussen de twee. Stachovski postte de boodschap op Instagram en gaf mee dat Oekraïne dankbaar was om Djokovic steunbetuiging.



Djokovic vroeg naar de situatie van Stachovski en hoopte dat de zaken snel zouden veranderen. "Laat me ook weten hoe ik je het best kan helpen... financieel of eender welke andere hulp", klonk het in een WhatsApp-gesprek tussen de twee.



Stachovski postte de boodschap op Instagram en gaf mee dat Oekraïne dankbaar was om Djokovic steunbetuiging.

07-03-2022. Wereldjudobond zet Poetin buiten. De Internationale judofederatie IJF heeft de Russische president Vladimir Poetin verwijderd uit alle posities die hij innam binnen de bond. De bond maakte dat bekend, nadat Poetin eerder vorige week al was geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de IJF, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Ook de Russische miljardair Arkady Rotenberg, die zitting had in het uitvoerend bestuur van de judofederatie, is met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet. Rotenberg is de vicevoorzitter van de Russische judobond. De internationale judofederaties IJF en EJU verklaarden eerder dat judoka's uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag aan toernooien mogen deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weert sporters uit Rusland en Wit-Rusland wel van sportevenementen, ook onder neutrale vlag.



De bond maakte dat bekend, nadat Poetin eerder vorige week al was geschorst als erevoorzitter en ambassadeur van de IJF, vanwege de inval van Rusland in Oekraïne.



Ook de Russische miljardair Arkady Rotenberg, die zitting had in het uitvoerend bestuur van de judofederatie, is met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet. Rotenberg is de vicevoorzitter van de Russische judobond.



De internationale judofederaties IJF en EJU verklaarden eerder dat judoka's uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag aan toernooien mogen deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) weert sporters uit Rusland en Wit-Rusland wel van sportevenementen, ook onder neutrale vlag.

06-03-2022. Tegenstander van Oostende haakt af. Volodymyr Doebinski, de voorzitter van de Oekraïense basketbalclub Prometey, heeft aangekondigd dat zijn team zich terugtrekt uit de Champions League basketbal dit seizoen. De match tegen Oostende van nu woensdag in Praag wordt dan ook geannuleerd. De gevolgen van de terugtrekking zijn momenteel nog niet bekend. Groep K wordt tot nog toe gedomineerd door het Roemeense Cluj met drie overwinningen uit evenveel wedstrijden, gevolgd door Prometey (2-1), Malaga (1-2) en Oostende (0-3).





05-03-2022. Geen Russische turners meer welkom vanaf 7 maart. Slecht nieuws voor Nikita Nagorni en co. De Internationale Turnfederatie (FIG) sluit turners van Rusland en Wit-Rusland uit van alle competities vanaf 7 maart. "Het zijn preventieve maatregelen die de integriteit van het turnen moeten verzekeren. We veroordelen dan ook elke vorm van geweld en onrecht." Concreet mogen de turners niet meedoen aan het WK Acrogym in Azerbeidzjan van 10 tot en met 13 maart.

05-03-2022. Basket Belgium geeft financiële steun. Basket Belgium heeft samen met de AWBB en Basket Vlaanderen een steunpakket van 10.000 euro goedgekeurd. Die financiële boost gaat naar hulporganisaties die actief zijn in Oekraïne. "Het menselijke leed laat niemand onberoerd", klinkt het bij Basket Belgium. "Daarom sturen we 10.000 euro op naar organisaties die de Oekraïense bevolking verzorgen."

"Het menselijke leed laat niemand onberoerd", klinkt het bij Basket Belgium. "Daarom sturen we 10.000 euro op naar organisaties die de Oekraïense bevolking verzorgen."



05-03-2022. Russische delegatie verlaat Peking. De Russische delegatie zal na haar uitsluiting de Paralympische Winterspelen spoedig verlaten. "Het is niet de moeite waard om in Peking te blijven", verklaart het Russisch Paralympisch Comité (RPC). Volgens het RPC heeft het geen zin om in de Chinese hoofdstad te blijven, aangezien beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) weinig kans op succes heeft. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) mag naar eigen goeddunken een uitsluiting opleggen, aldus het RPC na het inwinnen van advies bij advocaten. Het Russisch Paralympisch Comité bekritiseert de "gepolitiseerde" sanctie. "Dubbele standaarden zijn jammer genoeg de norm geworden in de moderne sport", zo klinkt het. Het RPC hekelt ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat maandag adviseerde om Russen en Wit-Russen uit te sluiten van internationale sportevenementen. Dat advies "leidt tot de achteruitgang en ondergang van de wereldsport". Woensdag had het IPC paralympiërs van Rusland en Wit-Rusland startrecht gegeven in Peking na de inval van Rusland in O

Volgens het RPC heeft het geen zin om in de Chinese hoofdstad te blijven, aangezien beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) weinig kans op succes heeft. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) mag naar eigen goeddunken een uitsluiting opleggen, aldus het RPC na het inwinnen van advies bij advocaten.

Het Russisch Paralympisch Comité bekritiseert de "gepolitiseerde" sanctie. "Dubbele standaarden zijn jammer genoeg de norm geworden in de moderne sport", zo klinkt het. Het RPC hekelt ook het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat maandag adviseerde om Russen en Wit-Russen uit te sluiten van internationale sportevenementen. Dat advies "leidt tot de achteruitgang en ondergang van de wereldsport".

Woensdag had het IPC paralympiërs van Rusland en Wit-Rusland startrecht gegeven in Peking na de inval van Rusland in Oekraïne. Zij zouden mogen aantreden onder neutrale vlag en daarnaast zouden in de medaillespiegel de prestaties van beide landen niet opgenomen worden. Maar het IPC kwam minder dan 24 uur later terug op die beslissing, nadat andere delegaties ermee gedreigd hadden niet te zullen deelnemen.