LIVEBLOG sportieve gevolgen oorlog Oekraïne-Rusland: Russische voetbalbond vecht uitsluiting op WK aan

18:54 18 uur 54. Oekraïense voetbalbond wil WK-barrageduel laten uitstellen. Op 24 maart moet Oekraïne normaal gezien een barragematch in en tegen Schotland spelen. De winnaar strijdt 5 dagen later tegen Oostenrijk of Wales met een WK-ticket als inzet. Maar de Oekraïense voetbalbond heeft de FIFA en UEFA gevraagd om dat duel uit te stellen, zo melden bronnen aan persbureau Reuters. Omdat het WK pas in november begint, is uitstel van de duels een optie. Beide voetbalbonden hebben nog niet gereageerd over de zaak.



Maar de Oekraïense voetbalbond heeft de FIFA en UEFA gevraagd om dat duel uit te stellen, zo melden bronnen aan persbureau Reuters. Omdat het WK pas in november begint, is uitstel van de duels een optie. Beide voetbalbonden hebben nog niet gereageerd over de zaak.



17:30 17 uur 30. Russische voetbalbond trekt naar TAS om uitsluiting van WK ongedaan te maken. Dat Rusland geschorst is door de FIFA en de UEFA heeft erin gehakt bij de Russische voetbalbond (RFU). Als reactie trekken de Russen naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om die straf aan te vechten. Door de schorsing kan Rusland komende winter niet deelnemen aan het WK voetbal. Het Russische vrouwenelftal moet ook een kruis maken over deelname aan het EK van deze zomer. De Russische voetbalbond geeft aan dat de wettelijke basis voor de schorsing ontbreekt en vraagt ook een schadevergoeding. De Russen eisen ook dat de zaak met spoed behandeld wordt. De barrages voor het WK bij de mannen staan namelijk al deze maand op het programma. Als de FIFA en de UEFA niet akkoord gaan met de spoedprocedure, willen de Russen dat de straf opgeschort wordt



Door de schorsing kan Rusland komende winter niet deelnemen aan het WK voetbal. Het Russische vrouwenelftal moet ook een kruis maken over deelname aan het EK van deze zomer.



De Russische voetbalbond geeft aan dat de wettelijke basis voor de schorsing ontbreekt en vraagt ook een schadevergoeding. De Russen eisen ook dat de zaak met spoed behandeld wordt. De barrages voor het WK bij de mannen staan namelijk al deze maand op het programma. Als de FIFA en de UEFA niet akkoord gaan met de spoedprocedure, willen de Russen dat de straf opgeschort wordt

17:28 17 uur 28. IOC vraagt Boebka om hulp voor Oekraïne te coördineren. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een solidariteitsfonds gecreëerd voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne. IOC-voorzitter Thomas Bach scheef in een brief aan de olympische beweging dat "waar mogelijk de hulp nog opgedreven moet worden" en ook dat "het belangrijk is om de hulpverlening op een efficiënte manier te coördineren." Om dat te doen heeft het IOC de Oekraïense polsstoklegende Sergej Boekba (sinds 2012 bestuurslid van het IOC) gevraagd om dringend naar het hoofdkwartier in Lausanne te komen. Boekba moet toezien op alle aspecten van de hulpverlening. "Met de steun van Olympic Solidarity in Lausanne en zijn team bij het nationaal olympisch comité in Oekraïne zal Boebka beslissen over de toewijzijng en verdeling van de middelen", zegt Bach.



Om dat te doen heeft het IOC de Oekraïense polsstoklegende Sergej Boekba (sinds 2012 bestuurslid van het IOC) gevraagd om dringend naar het hoofdkwartier in Lausanne te komen. Boekba moet toezien op alle aspecten van de hulpverlening.



"Met de steun van Olympic Solidarity in Lausanne en zijn team bij het nationaal olympisch comité in Oekraïne zal Boebka beslissen over de toewijzijng en verdeling van de middelen", zegt Bach.

15:56 15 uur 56. Europese Zwemfederatie zet Russische en Wit-Russische zwemmers aan de kant. Russische en Wit-Russische zwemsters worden uitgesloten van Europese evenementen. De Europese federatie LEN gaat daarmee een stap verder dan de Internationale Zwembond FINA, die dinsdag besliste om Russische en Wit-Russische zwemmers onder neutrale vlag wel nog toe te laten. Daarnaast besliste de LEN geen wedstrijden meer te laten plaatsvinden in beide landen. Als er geen verandering komt in de huidige situatie, zullen Russische en Wit-Russische zwemmers ook niet welkom zijn op het EK in Rome in augustus. "LEN veroordeelt met klem de acties van de Russische regering, die gesteund wordt door Wit-Rusland", klinkt het in een persbericht. "Deze oorlogsdaden hebben de levens van Oekraïense burgers verwoest en zijn volledig in strijd met de geest van sport."



Daarnaast besliste de LEN geen wedstrijden meer te laten plaatsvinden in beide landen. Als er geen verandering komt in de huidige situatie, zullen Russische en Wit-Russische zwemmers ook niet welkom zijn op het EK in Rome in augustus.



"LEN veroordeelt met klem de acties van de Russische regering, die gesteund wordt door Wit-Rusland", klinkt het in een persbericht. "Deze oorlogsdaden hebben de levens van Oekraïense burgers verwoest en zijn volledig in strijd met de geest van sport."

14:32 14 uur 32. Taekwondofederatie schorst Rusland en Wit-Rusland en zoekt nieuwe locatie voor WK. De Internationale Taekwondofederatie volgt net als vele andere sportbonden het advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en schorst met onmiddellijke ingang alle Russische en Wit-Russische atleten en officials. Dat maakte de organisatie donderdag bekend na afloop van een Uitvoerend Comité. World Taekwondo zegt terughoudend te staan tegenover het sanctioneren van atleten voor beslissingen van hun overheid waar zij geen controle over hebben. "Maar voor de veiligheid van alle deelnemers en om de integriteit van de competities te bewaren, was dit een moeilijke maar noodzakelijke beslissing", klinkt het. De taekwondobond laat daarnaast weten dat het bidproces voor de organisatie van het WK 2023, dat aan Moskou was toegewezen, wordt heropend tot eind maart. De Russische president Vladimir Poetin moest eerder al zijn zwarte band in het taekwondo inleveren na zijn beslissing om een invasie in Oekraïne te starten. De internationale judobond schrapte hem dan weer als erevoorzitter.

World Taekwondo zegt terughoudend te staan tegenover het sanctioneren van atleten voor beslissingen van hun overheid waar zij geen controle over hebben. "Maar voor de veiligheid van alle deelnemers en om de integriteit van de competities te bewaren, was dit een moeilijke maar noodzakelijke beslissing", klinkt het.

De taekwondobond laat daarnaast weten dat het bidproces voor de organisatie van het WK 2023, dat aan Moskou was toegewezen, wordt heropend tot eind maart.

De Russische president Vladimir Poetin moest eerder al zijn zwarte band in het taekwondo inleveren na zijn beslissing om een invasie in Oekraïne te starten. De internationale judobond schrapte hem dan weer als erevoorzitter.



13:45 13 uur 45. UEFA: "Neutraal terrein en geen toeschouwers" voor Wit-Rusland. Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA speelt kort op de bal tijdens de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het heeft vandaag beslist om Wit-Russische clubs en nationale teams in Europese competities hun thuiswedstrijden op neutraal terrein en zonder toeschouwers te laten afwerken. Eerder deze week kreeg Rusland, na de invasie in buurland Oekraïne, een wereldwijde schorsing opgelegd van UEFA en Wereldvoetbalbond FIFA.



Het heeft vandaag beslist om Wit-Russische clubs en nationale teams in Europese competities hun thuiswedstrijden op neutraal terrein en zonder toeschouwers te laten afwerken.

Eerder deze week kreeg Rusland, na de invasie in buurland Oekraïne, een wereldwijde schorsing opgelegd van UEFA en Wereldvoetbalbond FIFA.







13:43 13 uur 43. Russische toprenner Aleksandr Vlasov roept op tot vrede. Aleksandr Vlasov, een van de twee Russische renners uit de WorldTour, spreekt zich in een bericht op zijn sociale media uit tegen de oorlog in Oekraïne. Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn landgenoot Pavel Sivakov, die vorige week hetzelfde deed. "Zoals veel Russen wil ik alleen maar vrede. Ik ben geen politiek persoon en men heeft niet aan normale mensen zoals ikzelf gevraagd of wij een oorlog willen", schrijft de 25-jarige winnaar van de Ronde van Valencia vandaag op Instagram. "Dit is een schok geweest voor iedereen en ik hoop dat dit zo snel mogelijk stopt. Ik vind dat de rol van sport erin moet bestaan mensen te verenigen over politieke grenzen heen, in plaats van hen te verdelen", voegt de renner van het Duitse BORA-hansgrohe, die vorig jaar vierde werd in de Giro, er nog aan toe.

"Zoals veel Russen wil ik alleen maar vrede. Ik ben geen politiek persoon en men heeft niet aan normale mensen zoals ikzelf gevraagd of wij een oorlog willen", schrijft de 25-jarige winnaar van de Ronde van Valencia vandaag op Instagram.

"Dit is een schok geweest voor iedereen en ik hoop dat dit zo snel mogelijk stopt. Ik vind dat de rol van sport erin moet bestaan mensen te verenigen over politieke grenzen heen, in plaats van hen te verdelen", voegt de renner van het Duitse BORA-hansgrohe, die vorig jaar vierde werd in de Giro, er nog aan toe.



12:50 12 uur 50. Formule 1 F1 verbreekt het contract met de Russen: ook de komende jaren geen GP meer in Rusland

08:38 08 uur 38. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft zijn kar gekeerd: Russische en Wit-Russische atleten zullen dan toch niet mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen. Op de eerdere beslissing om ze toe te laten onder neutrale vlag kwam heel veel kritiek.

19:13 Ook voor Russische hockeyers komen er kalme tijden aan:. 19 uur 13. Ook voor Russische hockeyers komen er kalme tijden aan:

19:09 19 uur 09. Ruiters, paarden en officials uit Rusland en Wit-Rusland zijn niet meer welkom op internationale toernooien. Dat maakte de Internationale Ruitersportfederatie FEI. Het verbod sluit volgens de FEI ook deelname onder neutrale vlag uit. Maandag al besliste de organisatie, die met Ingmar De Vos een Belgische voorzitter heeft, alle internationale competities op Russische en Wit-Russische bodem te annuleren.

Het verbod sluit volgens de FEI ook deelname onder neutrale vlag uit. Maandag al besliste de organisatie, die met Ingmar De Vos een Belgische voorzitter heeft, alle internationale competities op Russische en Wit-Russische bodem te annuleren.





17:42 17 uur 42. Geen Rusland meer op FIFA. Ook voor gamers heeft de oorlog in Oekraïne gevolgen. EA Sports, de ontwikkelaar van het immens populaire voetbalspel FIFA, heeft vandaag beslist dat het Russische nationale elftal en alle Russische clubs voorlopig niet meer selecteerbaar zijn. "Zoals zoveel mensen in de voetbalwereld, roepen wij ook op naar vrede", klinkt het in een statement.

17:36 17 uur 36. Ook de IBSF, de Internationale Bobslee- en Skeleltonbond, heeft Rusland voorlopig geweerd van al zijn wedstrijden. . Ook de IBSF, de Internationale Bobslee- en Skeleltonbond, heeft Rusland voorlopig geweerd van al zijn wedstrijden.

16:44 16 uur 44. Verdediger vertrekt bij Zenit. De Oekraïense verdediger Jaroslav Rakitski heeft zijn contract bij Zenit Sint-Petersburg op zijn vraag laten ontbinden. De 32-jarige Rakitski speelde sinds januari 2019 voor Zenit, waarmee hij drie keer kampioen werd en een keer bekerwinnaar. In 108 wedstrijden was de voormalige Oekraïense international (54 caps) goed voor zeven goals en vijftien assists. Volgens Zenit heeft de speler vanwege een "heel moeilijke familiale situatie" om de contractontbinding gevraagd, een verwijzing naar de Russische invasie in Oekraïne die nu bijna een week aan de gang is. "We wensen oprecht het beste aan Jaroslav, zijn vrienden en familie", klinkt het nog.