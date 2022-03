LIVEBLOG sportieve gevolgen oorlog Oekraïne-Rusland: Ook in FIFA kunnen gamers Rusland niet meer kiezen

08:38 08 uur 38. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft zijn kar gekeerd: Russische en Wit-Russische atleten zullen dan toch niet mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen. Op de eerdere beslissing om ze toe te laten onder neutrale vlag kwam heel veel kritiek. . Het Internationaal Paralympisch Comité heeft zijn kar gekeerd: Russische en Wit-Russische atleten zullen dan toch niet mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen. Op de eerdere beslissing om ze toe te laten onder neutrale vlag kwam heel veel kritiek.

19:13 Ook voor Russische hockeyers komen er kalme tijden aan:

19:09 19 uur 09. Ruiters, paarden en officials uit Rusland en Wit-Rusland zijn niet meer welkom op internationale toernooien. Dat maakte de Internationale Ruitersportfederatie FEI. Het verbod sluit volgens de FEI ook deelname onder neutrale vlag uit. Maandag al besliste de organisatie, die met Ingmar De Vos een Belgische voorzitter heeft, alle internationale competities op Russische en Wit-Russische bodem te annuleren.



Het verbod sluit volgens de FEI ook deelname onder neutrale vlag uit.

Maandag al besliste de organisatie, die met Ingmar De Vos een Belgische voorzitter heeft, alle internationale competities op Russische en Wit-Russische bodem te annuleren.





17:42 17 uur 42. Geen Rusland meer op FIFA. Ook voor gamers heeft de oorlog in Oekraïne gevolgen. EA Sports, de ontwikkelaar van het immens populaire voetbalspel FIFA, heeft vandaag beslist dat het Russische nationale elftal en alle Russische clubs voorlopig niet meer selecteerbaar zijn. "Zoals zoveel mensen in de voetbalwereld, roepen wij ook op tot vrede", klinkt het in een statement.

"Zoals zoveel mensen in de voetbalwereld, roepen wij ook op tot vrede", klinkt het in een statement.

17:36 17 uur 36. Ook de IBSF, de Internationale Bobslee- en Skeleltonbond, heeft Rusland voorlopig geweerd van al zijn wedstrijden.

16:44 16 uur 44. Verdediger vertrekt bij Zenit. De Oekraïense verdediger Jaroslav Rakitski heeft zijn contract bij Zenit Sint-Petersburg op zijn vraag laten ontbinden. De 32-jarige Rakitski speelde sinds januari 2019 voor Zenit, waarmee hij drie keer kampioen werd en een keer bekerwinnaar. In 108 wedstrijden was de voormalige Oekraïense international (54 caps) goed voor zeven goals en vijftien assists. Volgens Zenit heeft de speler vanwege een "heel moeilijke familiale situatie" om de contractontbinding gevraagd, een verwijzing naar de Russische invasie in Oekraïne die nu bijna een week aan de gang is. "We wensen oprecht het beste aan Jaroslav, zijn vrienden en familie", klinkt het nog.

14:38 14 uur 38. In het voetbal worden er nog stappen ondernomen. Everton schorst de sponsoring van de Russische miljardair Alisjer Oesmanov. De 68-jarige Oesmanov staat op de lijst die de EU maandag bekendmaakte met daarop oligarchen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Zo worden onder meer hun tegoeden in de Europese Unie bevroren. Oesmanov had bij Everton onder meer 36 miljoen euro geïnvesteerd in het trainingscentrum. Een vijftal jaar geleden was hij een tijdlang in beeld als kandidaat-koper van RSC Anderlecht. Bij Krasnodar is Daniel Farke dan weer opgestapt. De Duitser tekende op 13 januari een contract tot en met 2024, maar stapt op zonder één match als T1 bij de Russische club.

12:30 12 uur 30. IOC had anders gevraagd. De beslissing om de Russen en Wit-Russen toe te laten, komt enigszins als een verrassing. Maandag had het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erop aangedrongen om sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale competities. Een dag later raakte al bekend dat Oekraïne, ondanks de inval van buurland Rusland, met een voltallig team aanwezig zal zijn in Peking. Daardoor zullen beide landen het in competitieverband tegen elkaar moeten opnemen, terwijl op het Oekraïense grondgebied een bloedig conflict aan de gang is.



Maandag had het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erop aangedrongen om sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale competities.



Een dag later raakte al bekend dat Oekraïne, ondanks de inval van buurland Rusland, met een voltallig team aanwezig zal zijn in Peking. Daardoor zullen beide landen het in competitieverband tegen elkaar moeten opnemen, terwijl op het Oekraïense grondgebied een bloedig conflict aan de gang is.



12:27 12 uur 27. Later dit jaar volgt een algemene vergadering om te zien of het respecteren van de olympische wapenstilstand een voorwaarde kan zijn voor alle lidstaten. Daarnaast zal bekeken worden of beide paralympische comités geschorst of definitief geweerd zullen worden. In tussentijd zullen er in beide landen geen competities meer gehouden worden. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

12:25 12 uur 25. Russen en Wit-Russen nemen deel in Peking. Russische en Wit-Russische sporters mogen in Peking deelnemen aan de Paralympische Winterspelen. Die Spelen gaan vrijdag om 13 uur onze tijd van start met een grootse openingsceremonie. "De Russen en Wit-Russen zullen deelnemen onder de paralympische vlag, niet onder de Russische. Ze zullen niet worden opgenomen in de medaillestand bij de landen", zegt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).



"De Russen en Wit-Russen zullen deelnemen onder de paralympische vlag, niet onder de Russische. Ze zullen niet worden opgenomen in de medaillestand bij de landen", zegt het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

21:25 21 uur 25. F1-rijder Mazepin kan racen onder neutrale vlag. De Rus Nikita Mazepin zal op 20 maart voor zijn team Haas aan de start kunnen verschijnen van de openingsmanche in het wereldkampioenschap Formule 1 in Bahrein. De Internationale Automobielsportfederatie FIA besliste dinsdag in een buitengewone vergadering dat Russische en Wit-Russische racers mogen blijven deelnemen aan internationale competities, maar wel onder de neutrale vlag van de FIA. Alle verwijzingen naar Russische en Wit-Russische symbolen, kleuren, vlaggen worden verboden. De FIA besliste al eerder de GP van Rusland in Sotsji op 25 september te schrappen. Dinsdag herhaalt de organisatie dat er tot nader order geen internationale competities op Russische of Wit-Russische bodem worden gehouden. Ook worden nationale teams van beide landen uitgesloten van wedstrijden. Verkozen FIA-leden uit Rusland of Wit-Rusland moeten verplicht een stap opzij zetten.



De Internationale Automobielsportfederatie FIA besliste dinsdag in een buitengewone vergadering dat Russische en Wit-Russische racers mogen blijven deelnemen aan internationale competities, maar wel onder de neutrale vlag van de FIA. Alle verwijzingen naar Russische en Wit-Russische symbolen, kleuren, vlaggen worden verboden.



De FIA besliste al eerder de GP van Rusland in Sotsji op 25 september te schrappen. Dinsdag herhaalt de organisatie dat er tot nader order geen internationale competities op Russische of Wit-Russische bodem worden gehouden. Ook worden nationale teams van beide landen uitgesloten van wedstrijden. Verkozen FIA-leden uit Rusland of Wit-Rusland moeten verplicht een stap opzij zetten.

