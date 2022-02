LIVEBLOG sportieve gevolgen conflict Oekraïne-Rusland: UEFA breekt met Gazprom, schaatsers passen voor WK

Het WK wil het FIVB Rusland nog niet afnemen, maar de matchen in de Volleyball Nations League in juni en juli zullen wel elders gespeeld worden. In de VNL nemen de beste 16 landen ter wereld het in een jaarlijkse competitie tegen elkaar op, zowel bij de mannen als de vrouwen. Concreet gaat de beslissing van het FIVB over 2 speelronden bij de mannen.

19 uur 36. Volleybal: geen Volleyball Nations League in Rusland. Het WK wil het FIVB Rusland nog niet afnemen, maar de matchen in de Volleyball Nations League in juni en juli zullen wel elders gespeeld worden. In de VNL nemen de beste 16 landen ter wereld het in een jaarlijkse competitie tegen elkaar op, zowel bij de mannen als de vrouwen. Concreet gaat de beslissing van het FIVB over 2 speelronden bij de mannen. .

16:32

16 uur 32. Zweden weigert tegen Rusland te spelen in WK-barrages. Zweden zal niet tegen Rusland spelen als beide landen elkaar ontmoeten in de barrages voor het WK voetbal. Dat maakte de Zweedse voetbalbond vandaag bekend. Zweden treft op 24 maart Tsjechië en speelt daarna - als het wint - in principe op verplaatsing tegen de winnaar van het duel tussen Rusland of Polen. Maar na de inval van Rusland in Oekraïne acht de Zweedse voetbalbond wedstrijden tegen Rusland onmogelijk. "De invasie is illegaal en erg verkeerd", aldus de Zweedse bondsvoorzitter Karl-Erik Nilsson. "Voetballen tegen Rusland is nu onmogelijk. Rusland kan niet deelnemen zolang deze waanzin duurt." Eerder op de dag maakte de Poolse bond al duidelijk niet naar Moskou te willen afreizen voor het duel tegen de Russen. .