LIVEBLOG sportieve gevolgen conflict Oekraïne-Rusland: Tennisster Svitolina doneert prijzengeld aan vaderland

16:04 16 uur 04. UCI heist de Oekraïense vlag. Net zoals het IOC reageert de UCI met veel ontzag op het gewelddadige gedrag van Rusland in Oekraïne. "De sport en de wielersport hebben vaak de weg kunnen wijzen naar vrede en dialoog", klinkt het. "Deze waarden moeten de Russische regering inspireren zodat zij de vijandelijkheden kan staken en de dialoog kan hervatten om tot een vreedzame oplossing te komen van deze militaire actie." Als teken van solidariteit hees de UCI alvast de Oekraïense vlag voor het hoofdkantoor.

14:30 14 uur 30. Oekraïense tennisster Svitolina doneert prijzengeld aan vaderland. Elina Svitolina heeft bekendgemaakt dat ze haar prijzengeld zal doneren aan militaire en humanitaire doeleinden om haar vaderland te steunen. De tennisster deelde haar initiatief mee via een emotionele post op haar social media kanalen: "Brief aan mijn moederland, Ik ben momenteel ver weg van jullie, uit het zicht van geliefden en ver van mijn volk, maar mijn hart is zelden zo dicht bij geweest," verklaarde ze in haar post. "Ik zal het prijzengeld van de volgende toernooien aan het leger en humanitaire doelen schenken. Zo wil ik bijdragen om het land te verdedigen."

13:53 13 uur 53. Geen Rusland op het WK? De Franse voetbalbond heeft vandaag bekend gemaakt dat het overweegt Rusland uit te sluiten van het WK voetbal later dit jaar. "De sportwereld, en in het bijzonder het voetbal, kan niet neutraal blijven. Ik zal me zeker niet verzetten tegen de uitsluiting van Rusland op het WK", vertelde bondsvoorzitter Noël Le Graët.

11:19 11 uur 19. Tsjechië weigert mogelijke barragewedstrijd tegen Rusland. In navolging van Zweden en Polen heeft ook Tsjechië besloten om de mogelijke WK-barragewedstrijd tegen Rusland niet te spelen. In de voorrondes van het WK speelt Polen in de halve finale tegen de Russen terwijl Zweden en Tsjechië het tegen elkaar opnemen. Een mogelijke finale tegen Rusland om door te stoten naar het WK zit er dus niet aan te komen voor Tsjechië. "De Tsjechische voetbalbond, de stafleden en de spelers zijn het erover eens dat het in de huidige situatie niet mogelijk is om tegen de Russische nationale ploeg te spelen, zelfs niet op een neutraal veld", klinkt het op Twitter.



09:57 09 uur 57. Poetin niet langer erevoorzitter van judofederatie. De internationale judofederatie (IJF) heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag geschorst als erevoorzitter. Poetin is zelf drager van een zwarte gordel in het judo. De Russische invloed binnen de judowereld is groot. IJF-voorzitter Marius Vizer geldt als een vriend van Poetin en net als de Europese judofederatie (EJU), waarvan de Rus Sergej Solovejtsjik voorzitter is, wordt de IJF financieel ondersteund door een rist grote Russische bedrijven. Onlangs kondigde de EJU nog 3 nieuwe sponsors uit Rusland aan. Vrijdag maakte de IJF al bekend dat het grandslamtoernooi in het Russische Kazan, gepland voor eind mei, niet doorgaat. "We zijn zeer bedroefd vanwege de huidige situatie", stelde IJF-voorzitter Vizer. "Het is het gevolg van een ontoereikende dialoog op internationaal niveau. De judofamilie hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt, opdat er opnieuw normaliteit en stabiliteit kan zijn in Oost-Europa en de rest van de wereld."



27-02-2022 27-02-2022. 21:06 21 uur 06. Motorcross: GP van Rusland van de kalender. In navolging van hun collega's uit de Formule 1 hebben ze ook in het motorcross besloten om de GP van Rusland van de kalender te halen. Die WK-manche had normaal gezien op 1 mei moeten plaatsvinden. "Gezien de huidige omstandigheden is het geen optie om op die dagen een Grote Prijs te laten plaatsvinden", zegt de Internationale Motorsportfederatie.

21:04 21 uur 04. conflict in Oekraïne Roman Abramovitsj zet stap opzij bij Chelsea na ophef rond banden met Poetin

21:01 21 uur 01. In het licht van de invasie in Oekraïne kunnen wij niet langer uitkomen tegen teams uit Rusland of landen die de agressie van het Kremlin ondersteunen. We doen dit om de veiligheid van onze atleten maar ook uit moreel oogpunt. Sebastian Swiderski, voorzitter van de Poolse volleybalbond.

19:39 19 uur 39. Geen Russische schaatsers op het WK. Rusland wordt door de hele sportwereld geïsoleerd, maar soms nemen de Russische sportbonden zelf een beslissing om zich terug te trekken. Zo heeft de schaatsbond beslist om geen sporters naar het WK te sturen, zowel dat van de senioren (in Hamar) als de junioren (Gdansk). Ook naar het WK shorttrack voor junioren gaan de Russen niet. Rusland won op de afgelopen 2 medailles bij het schaatsen: brons voor Golikova op de 500 meter en zilver voor de achtervolgingsploeg bij de mannen.

19:36 19 uur 36. Volleybal: geen Volleyball Nations League in Rusland. Het WK wil het FIVB Rusland nog niet afnemen, maar de matchen in de Volleyball Nations League in juni en juli zullen wel elders gespeeld worden. In de VNL nemen de beste 16 landen ter wereld het in een jaarlijkse competitie tegen elkaar op, zowel bij de mannen als de vrouwen. Concreet gaat de beslissing van het FIVB over 2 speelronden bij de mannen.

16:32 16 uur 32. voetbal UEFA speelt met idee om sponsorcontract met Gazprom te verbreken