LIVEBLOG sportieve gevolgen conflict Oekraïne-Rusland: Taekwondobond neemt Poetin zwarte band af

20:00 20 uur . Poetin is zwarte band in taekwondo kwijt. De Russische president Vladimir Poetin raakt steeds meer sportonderscheidingen kwijt. Nadat het Internationaal Olympisch Comité hem maandag al de zeer prestigieuze Gold Olympic Order ontnam, volgde de mondiale taekwondobond met de mededeling dat Poetin niet langer in het bezit is van de zwarte band. De Russische president kreeg in 2013 de hoogste graad in de vechtsport na een bezoek aan het hoofdkwartier van de taekwondobond in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. "World Taekwondo veroordeelt krachtig de brute aanvallen op onschuldige levens in Oekraïne, die indruisen tegen onze visie: vrede is kostbaarder dan zegevieren", meldde de bond in een verklaring. De internationale judobond schorste Poetin zondag als erevoorzitter en ambassadeur. De Russische president is zelf een fervent judoka en heeft de zwarte band. . Poetin is zwarte band in taekwondo kwijt De Russische president Vladimir Poetin raakt steeds meer sportonderscheidingen kwijt. Nadat het Internationaal Olympisch Comité hem maandag al de zeer prestigieuze Gold Olympic Order ontnam, volgde de mondiale taekwondobond met de mededeling dat Poetin niet langer in het bezit is van de zwarte band. De Russische president kreeg in 2013 de hoogste graad in de vechtsport na een bezoek aan het hoofdkwartier van de taekwondobond in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. "World Taekwondo veroordeelt krachtig de brute aanvallen op onschuldige levens in Oekraïne, die indruisen tegen onze visie: vrede is kostbaarder dan zegevieren", meldde de bond in een verklaring. De internationale judobond schorste Poetin zondag als erevoorzitter en ambassadeur. De Russische president is zelf een fervent judoka en heeft de zwarte band.



19:48 19 uur 48. Tennis Oekraïense Svitolina weigert om tegen Russische Potapova te tennissen

19:44 19 uur 44. Europese basketcompetities gaan verder zonder Russische teams. De Russische basketbalploegen die nog actief zijn in de Euroleague, de belangrijkste Europese beker, en de Eurocup, mogen niet meer deelnemen aan het vervolg van deze competities. In de Euroleague heeft Rusland met CSKA Moskou, Zenit en Unics Kazan 3 vertegenwoordigers, in de Eurocup speelt met Lokomotiv Koeban Krasnodar een Russische ploeg. Afgelopen vrijdag al beslisten de achttien ploegen uit de Euroleague dat er tot nader order niet meer in Rusland zou worden gespeeld. Russische teams zouden hun thuismatchen in het buitenland spelen. Oekraïne heeft geen ploegen in de competitie. . Europese basketcompetities gaan verder zonder Russische teams De Russische basketbalploegen die nog actief zijn in de Euroleague, de belangrijkste Europese beker, en de Eurocup, mogen niet meer deelnemen aan het vervolg van deze competities. In de Euroleague heeft Rusland met CSKA Moskou, Zenit en Unics Kazan 3 vertegenwoordigers, in de Eurocup speelt met Lokomotiv Koeban Krasnodar een Russische ploeg. Afgelopen vrijdag al beslisten de achttien ploegen uit de Euroleague dat er tot nader order niet meer in Rusland zou worden gespeeld. Russische teams zouden hun thuismatchen in het buitenland spelen. Oekraïne heeft geen ploegen in de competitie.



16:57 16 uur 57. Boniek: "Geen plaats meer voor Rusland in het voetbal". Het is nog niet officieel, maar het lijkt erop dat een volledige schorsing van voetballand Rusland door Wereldvoetbalbond FIFA in samenspraak met de Europese Voetbalconfederatie UEFA in de maak is. "Op dit moment is er geen plaats voor Rusland in het voetbal", verklaarde UEFA-vicevoorzitter Zbigniew Boniek maandag aan de Italiaanse voetbalfederatie FIGC. "De Russische teams zullen eveneens geen wedstrijden meer mogen spelen op het internationale toneel. Dat is niet alleen een strafmaatregel, er spelen ook veiligheidskwesties mee." . Boniek: "Geen plaats meer voor Rusland in het voetbal" Het is nog niet officieel, maar het lijkt erop dat een volledige schorsing van voetballand Rusland door Wereldvoetbalbond FIFA in samenspraak met de Europese Voetbalconfederatie UEFA in de maak is. "Op dit moment is er geen plaats voor Rusland in het voetbal", verklaarde UEFA-vicevoorzitter Zbigniew Boniek maandag aan de Italiaanse voetbalfederatie FIGC. "De Russische teams zullen eveneens geen wedstrijden meer mogen spelen op het internationale toneel. Dat is niet alleen een strafmaatregel, er spelen ook veiligheidskwesties mee."

16:27 16 uur 27. Vakbond FIFPRO evacueert 40 voetballers en familie uit Oekraïne. De internationale spelersvakbond FIFPRO geeft aan intussen 40 mensen uit Oekraïne te hebben geëvacueerd. "Wij zijn opgelucht dat de voetballers, samen met naaste familie en vrienden, nu veilig in Roemenië zijn en op weg naar huis", aldus de bond maandag op Twitter. Ook de Europese voetbalbond UEFA en de voetbalbonden van Roemenië en Oekraïne hebben geholpen bij de vluchtactie. Ook David Neres, oud-voetballer van Ajax en nu onder contract bij de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk, is naar Roemenië gevlucht. . Vakbond FIFPRO evacueert 40 voetballers en familie uit Oekraïne De internationale spelersvakbond FIFPRO geeft aan intussen 40 mensen uit Oekraïne te hebben geëvacueerd. "Wij zijn opgelucht dat de voetballers, samen met naaste familie en vrienden, nu veilig in Roemenië zijn en op weg naar huis", aldus de bond maandag op Twitter. Ook de Europese voetbalbond UEFA en de voetbalbonden van Roemenië en Oekraïne hebben geholpen bij de vluchtactie. Ook David Neres, oud-voetballer van Ajax en nu onder contract bij de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk, is naar Roemenië gevlucht.



16:25 16 uur 25.

14:56 14 uur 56. Internationale Schaakfederatie zwaait Russische sponsors uit. De Internationale Schaakfederatie FIDE zet de sponsorcontracten met de Russische bedrijven Gazprom en Rosatom stop. Daarnaast veroordeelt de Schaakfederatie de Russische inval in buurland Oekraïne scherp. Als gevolg daarvan werden alle wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland afgelast. De schaakolympiade, die op 26 juli in Moskou zou plaatsvinden, werd verplaatst naar India. Russische en Wit-Russische spelers mogen enkel nog onder neutrale vlag aan wedstrijden deelnemen. Voor voormalig vicewereldkampioen Sergei Karjakin en grootmeester Sergei Shipov zijn er disciplinaire maatregelen op komst. Zij hadden de voorbije dagen op sociale media de Russische invasie gesteund. Opvallend is wel dat Arkadi Dvorkovitsj mag aanblijven als voorzitter van de federatie. De man is een voormalige adviseur en vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, en was tussen 2012 en 2018 zelfs vicepremier. . Internationale Schaakfederatie zwaait Russische sponsors uit De Internationale Schaakfederatie FIDE zet de sponsorcontracten met de Russische bedrijven Gazprom en Rosatom stop. Daarnaast veroordeelt de Schaakfederatie de Russische inval in buurland Oekraïne scherp.



Als gevolg daarvan werden alle wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland afgelast. De schaakolympiade, die op 26 juli in Moskou zou plaatsvinden, werd verplaatst naar India. Russische en Wit-Russische spelers mogen enkel nog onder neutrale vlag aan wedstrijden deelnemen.



Voor voormalig vicewereldkampioen Sergei Karjakin en grootmeester Sergei Shipov zijn er disciplinaire maatregelen op komst. Zij hadden de voorbije dagen op sociale media de Russische invasie gesteund.



Opvallend is wel dat Arkadi Dvorkovitsj mag aanblijven als voorzitter van de federatie. De man is een voormalige adviseur en vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, en was tussen 2012 en 2018 zelfs vicepremier.

13:02 13 uur 02. Geen Russische paralympiërs naar de Spelen? Het Internationaal Paralympisch Comité komt woensdag samen om de deelname van Rusland aan de Paralympische Winterspelen in Peking te bespreken. Verschillende landen, met Oekraïne op kop, vragen om Rusland en ook Wit-Rusland niet toe te laten op de Spelen, waarvan vrijdag de openingsceremonie plaatsvindt. . Geen Russische paralympiërs naar de Spelen? Het Internationaal Paralympisch Comité komt woensdag samen om de deelname van Rusland aan de Paralympische Winterspelen in Peking te bespreken. Verschillende landen, met Oekraïne op kop, vragen om Rusland en ook Wit-Rusland niet toe te laten op de Spelen, waarvan vrijdag de openingsceremonie plaatsvindt.

13:00 13 uur . KBVB steunt Polen, Zweden en Tsjechië. De Koninklijke Belgische Voetbalbond "steunt ten volle de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië om eind maart voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland te spelen", zo klinkt het in een bondsmededeling. "De KBVB is erg geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne en is zoals iedereen sterk onder de indruk van de toestand in dat land. De KBVB veroordeelt op de strengst mogelijke manier de agressie van Rusland tegen Oekraïne en betuigt zijn grote solidariteit met de mensen in Oekraïne", aldus de Belgische bond. . KBVB steunt Polen, Zweden en Tsjechië De Koninklijke Belgische Voetbalbond "steunt ten volle de weigering van Polen, Zweden en Tsjechië om eind maart voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland te spelen", zo klinkt het in een bondsmededeling.

"De KBVB is erg geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne en is zoals iedereen sterk onder de indruk van de toestand in dat land. De KBVB veroordeelt op de strengst mogelijke manier de agressie van Rusland tegen Oekraïne en betuigt zijn grote solidariteit met de mensen in Oekraïne", aldus de Belgische bond.

12:59 12 uur 59. Ook het voetbal wordt door deze crisis geraakt, al is deze volstrekt ondergeschikt aan de situatie van zovele burgers in Oekraïne en de oorlogssituatie op het terrein. KBVB. Ook het voetbal wordt door deze crisis geraakt, al is deze volstrekt ondergeschikt aan de situatie van zovele burgers in Oekraïne en de oorlogssituatie op het terrein. KBVB

12:50 12 uur 50. Nederlandse volleyballers gaan niet naar WK in Rusland. De Nederlandse volleybalspelers zullen niet deelnemen aan het WK (26 augustus tot 11 september) zolang dat in Rusland plaatsvindt. "Het is ondenkbaar dat we daar gaan spelen gezien de invasie van Oekraïne", laat de Nederlandse bond weten. Net als de Belgische bond vragen ze aan het FIVB om het WK weg te halen uit Rusland. . Nederlandse volleyballers gaan niet naar WK in Rusland De Nederlandse volleybalspelers zullen niet deelnemen aan het WK (26 augustus tot 11 september) zolang dat in Rusland plaatsvindt. "Het is ondenkbaar dat we daar gaan spelen gezien de invasie van Oekraïne", laat de Nederlandse bond weten. Net als de Belgische bond vragen ze aan het FIVB om het WK weg te halen uit Rusland.

11:35 11 uur 35. conflict in Oekraïne Schalke 04 heeft de roebels van hoofdsponsor Gazprom niet langer nodig

09:51 09 uur 51. Wereldkampioen boksen neemt de wapens op. Steeds meer Oekraïense burgers zijn in het leger getreden om hun land te verdedigen. Ook Vasil Lomatsjenko heeft de wapens opgenomen. Hij is toegetreden tot het Territoriale Defensiebataljon Belgorod-Dnjestr. Lomatsjenko is een sportieve grootheid in Oekraïne. Hij werd twee keer olympisch kampioen boksen en was op een gegeven moment wereldkampioen in 3 verschillende gewichtsklassen. . Wereldkampioen boksen neemt de wapens op Steeds meer Oekraïense burgers zijn in het leger getreden om hun land te verdedigen. Ook Vasil Lomatsjenko heeft de wapens opgenomen. Hij is toegetreden tot het Territoriale Defensiebataljon Belgorod-Dnjestr. Lomatsjenko is een sportieve grootheid in Oekraïne. Hij werd twee keer olympisch kampioen boksen en was op een gegeven moment wereldkampioen in 3 verschillende gewichtsklassen.

09:51 09 uur 51.

08:17 08 uur 17. conflict in Oekraïne Topschaker Sergej Karjakin verdedigt vurig de Russische invasie, schaakbond FIDE opent strafzaak

28-02-2022 28-02-2022.

21:39 21 uur 39. Engelse voetballers weigeren te spelen tegen Rusland. De Engelse voetbalbond, de FA, heeft in een statement duidelijk gemaakt dat het geen enkele wedstrijd wil spelen tegen Rusland. Op eender welk niveau. Dat uit solidariteit met Oekraïne. . Engelse voetballers weigeren te spelen tegen Rusland De Engelse voetbalbond, de FA, heeft in een statement duidelijk gemaakt dat het geen enkele wedstrijd wil spelen tegen Rusland. Op eender welk niveau. Dat uit solidariteit met Oekraïne.

21:38 21 uur 38.

17:27 17 uur 27. Braziliaanse voetballer Neres en landgenoten ontvluchten Oekraïne. De Braziliaan David Neres is samen met enkele landgenoten erin geslaagd Oekraïne te ontvluchten. De speler van Sjachtar Donetsk is na een lange reis vandaag aangekomen in Boekarest. Neres verbleef de afgelopen dagen samen met andere Braziliaanse voetballers van zijn ploeg in Kiev, de stad die zwaar wordt aangevallen door Rusland. Zij riepen de afgelopen dagen hun regering op om hen zo snel als mogelijk weg te halen uit Oekraïne. . Braziliaanse voetballer Neres en landgenoten ontvluchten Oekraïne De Braziliaan David Neres is samen met enkele landgenoten erin geslaagd Oekraïne te ontvluchten. De speler van Sjachtar Donetsk is na een lange reis vandaag aangekomen in Boekarest. Neres verbleef de afgelopen dagen samen met andere Braziliaanse voetballers van zijn ploeg in Kiev, de stad die zwaar wordt aangevallen door Rusland. Zij riepen de afgelopen dagen hun regering op om hen zo snel als mogelijk weg te halen uit Oekraïne.