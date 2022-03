LIVEBLOG sportieve gevolgen conflict Oekraïne-Rusland: Adidas niet meer op shirt Rusland

16:37 16 uur 37.

Ook Kanofederatie schuift Russen en Wit-Russen aan de kant. In navolging van heel wat andere sportbonden en op aanraden van het Internationaal Olympisch Comité IOC, heeft de Internationale Kanofederatie ICF Russische en Wit-Russische atleten geschorst. Atleten van beide landen kunnen daardoor niet meer deelnemen aan internationale wedstrijden. Ook werden Russische en Wit-Russische officials geschorst.



Russische voorzitter Schermfederatie stapt op. De Russische oligarch Alisher Oesmanov heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Internationale Schermfederatie FIE, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De 68-jarige Oesmanov staat op de lijst die de EU maandag bekendmaakte, met daarop oligarchen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Zo worden onder meer hun tegoeden in de EU bevroren. Oesmanov heeft onder meer een zakelijk belang in de Engelse voetbalclub Everton, waar hij 36 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het trainingscentrum. Een vijftal jaar geleden was hij een tijdlang in beeld als kandidaat-koper van RSC Anderlecht.



Oesmanov heeft onder meer een zakelijk belang in de Engelse voetbalclub Everton, waar hij 36 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het trainingscentrum. Een vijftal jaar geleden was hij een tijdlang in beeld als kandidaat-koper van RSC Anderlecht.

Adidas zet partnership met Russische voetbalfederatie stop. Heel wat federaties sloten Russische atleten al uit, maar nu schort de sportartikelengigant Adidas zijn partnership met de Russische Voetbalfederatie RFS op. Dat doen ze met onmiddellijk ingang. Dat heeft een woordvoerder van het Duitse bedrijf vandaag laten weten. "Adidas schort met onmiddellijke ingang zijn samenwerking met de Russische voetbalbond op", vertelt een woordvoerder. Adidas realiseerde in 2020 in Rusland, Oekraïne en het GOS 2,9% van zijn omzet.

"Adidas schort met onmiddellijke ingang zijn samenwerking met de Russische voetbalbond op", vertelt een woordvoerder.

Adidas realiseerde in 2020 in Rusland, Oekraïne en het GOS 2,9% van zijn omzet.

Skifederatie FIS sluit Russische en Wit-Russische atleten uit. De Internationale Skifederatie FIS heeft Russische en Wit-Russische atleten uitgesloten voor de resterende Wereldbekerwedstrijden. Dat heeft FIS vandaag bekend gemaakt. Ze doen dit zoals andere sportbonden uit solidariteit voor Oekraïne. Zo volgen ze de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité IOC. Het IOC raadt namelijk aan om Russische en Wit-Russische atleten niet meer te laten deelnemen aan internationale competities. Dat maakte het IOC gisteren bekend.



Zwembond laat wel Russen en Wit-Russen toe onder neutrale vlag. Russische en Wit-Russische zwemmers mogen alleen nog onder neutrale vlag deelnemen aan wedstrijden van de Internationale Zwemfederatie FINA. De Internationale Zwemfederatie gaat daarmee in tegen het advies van het Internationaal Olympisch Comité IOC, dat er gisteren op aandrong om Russische en Wit-Russische atleten niet meer te laten aantreden in internationale competities. Ook het WK kortebaan van eind dit jaar in het Russische Kazan staat nog steeds op de wedstrijdkalender.



De Internationale Zwemfederatie gaat daarmee in tegen het advies van het Internationaal Olympisch Comité IOC, dat er gisteren op aandrong om Russische en Wit-Russische atleten niet meer te laten aantreden in internationale competities.



Ook het WK kortebaan van eind dit jaar in het Russische Kazan staat nog steeds op de wedstrijdkalender.

Internationale badmintonfederatie weert Rusland en Wit-Rusland. De Internationale Badmintonfederatie (BWF) laat atleten en officials van Rusland en Wit-Rusland tot nader order niet meer deelnemen aan haar competities. Deze sanctie zal gelden vanaf de German Open die van 8 tot en met 13 maart in Mülheim op de agenda staat. Volgens het BWF-bestuur zijn de maatregelen genomen "in overeenstemming met de nieuwe aanbevelingen van het uitvoerend comité van het IOC". De BWF had reeds besloten alle door haar georganiseerde toernooien in Rusland en Wit-Rusland te schrappen.



Volgens het BWF-bestuur zijn de maatregelen genomen "in overeenstemming met de nieuwe aanbevelingen van het uitvoerend comité van het IOC". De BWF had reeds besloten alle door haar georganiseerde toernooien in Rusland en Wit-Rusland te schrappen.

Ook rugbybond schorst Rusland en Wit-Rusland. Rusland en Wit-Rusland zijn tot nader order uitgesloten van deelname aan internationale rugbywedstrijden. Dat besliste de internationale rugbybond World Rugby. De organisatie veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en de ondersteuning die Wit-Rusland daarbij biedt. Naast de schorsing voor beide landen wordt ook het lidmaatschap van Rusland bij World Rugby tijdelijk ingetrokken.

Naast de schorsing voor beide landen wordt ook het lidmaatschap van Rusland bij World Rugby tijdelijk ingetrokken.

Wereldruitersportfederatie schrapt alle wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland. De wereldruitersportfederatie FEI annuleert alle internationale competities op Russische en Wit-Russische bodem. In een verklaring zegt de organisatie maandagavond de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité op te volgen. Daarnaast vraagt de Raad van Bestuur van de FEI aan het Dagelijkse Bestuur om "de deelname van Russische en Wit-Russische atleten en officials te verbieden". De Oekraïense ruitersportfederatie krijgt uit een solidariteitsfonds een toelage van een miljoen Zwitserse frank (972.000 euro). "Sport is een netwerk waarbij men kan rekenen op teamspirit en vriendschap, en het is dankzij deze diepe vriendschap dat we onze steun kunnen aanbieden en een verschil kunnen maken voor de Oekraïners in deze moeilijke tijden", zegt Ingmar De Vos, de Belgische voorzitter van de FEI.

Europese handbalbond schorst Rusland en Wit-Rusland. Ook in de handbalwereld weren ze Russische en Wit-Russische teams. De Europese handbalbond schorst met onmiddellijke ingang de nationale ploegen en de clubs van beide landen die nog in Europese competities aan de slag zijn. De schorsing van Rusland heeft ook gevolgen voor de Red Wolves, de Belgische handbalmannen. Om zich te plaatsen voor het WK van 2023 moeten de Belgen eerst tegen Slovakije. De winnaar daarvan moest in een beslissende match tegen Rusland knokken voor het WK-ticket. Maar die confrontatie valt dus weg. Winst tegen Slovakije volstaat dus voor België om voor het eerst deel te nemen aan een groot toernooi.



De schorsing van Rusland heeft ook gevolgen voor de Red Wolves, de Belgische handbalmannen. Om zich te plaatsen voor het WK van 2023 moeten de Belgen eerst tegen Slovakije. De winnaar daarvan moest in een beslissende match tegen Rusland knokken voor het WK-ticket. Maar die confrontatie valt dus weg.



Winst tegen Slovakije volstaat dus voor België om voor het eerst deel te nemen aan een groot toernooi.

Poetin is zwarte band in taekwondo kwijt. De Russische president Vladimir Poetin raakt steeds meer sportonderscheidingen kwijt. Nadat het Internationaal Olympisch Comité hem maandag al de zeer prestigieuze Gold Olympic Order ontnam, volgde de mondiale taekwondobond met de mededeling dat Poetin niet langer in het bezit is van de zwarte band. De Russische president kreeg in 2013 de hoogste graad in de vechtsport na een bezoek aan het hoofdkwartier van de taekwondobond in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. "World Taekwondo veroordeelt krachtig de brute aanvallen op onschuldige levens in Oekraïne, die indruisen tegen onze visie: vrede is kostbaarder dan zegevieren", meldde de bond in een verklaring. De internationale judobond schorste Poetin zondag als erevoorzitter en ambassadeur. De Russische president is zelf een fervent judoka en heeft de zwarte band.



