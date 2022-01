LIVEBLOG: Ook na een korte nacht traint Gouden Schoen Paul Onuachu met de glimlach

Nu mag Paul Onuachu doen waar hij goed in is: de bal aannemen en op doel trappen.

11 uur 27. Nu mag Paul Onuachu doen waar hij goed in is: de bal aannemen en op doel trappen. .

Bij deze temperaturen is goed opwarmen de boodschap. Nadat trainer Bernd Storck met zijn fiets gearriveerd is, lopen de spelers van Genk het veld rond.

11 uur 09. Bij deze temperaturen is goed opwarmen de boodschap. Nadat trainer Bernd Storck met zijn fiets gearriveerd is, lopen de spelers van Genk het veld rond. Paul Onuachu steekt er met kop en schouders bovenuit en slaat een praatje met ploegmaat Theo Bongonda. .

Racing Genk-fan en popmuzikant Pat Krimson was er gisteren bij op het gala in Antwerpen.

09 uur 01. Genk-fan Pat Krimson: "Dacht dat Club Brugge hem zou winnen". Racing Genk-fan en popmuzikant Pat Krimson was er gisteren bij op het gala in Antwerpen. "Ik dacht dat de Gouden Schoen naar Club Brugge zou gaan en wij tevreden moesten zijn met de tweede plaats", vertelt hij op Studio Brussel. "Net voor de uitreiking heb ik nog een "Forza Racing" door de zaal geknald. Het heeft geluk gebracht." .

08:50

08 uur 50. Onuachu op de radio: "Mooi om zo wakker te worden". Paul Onuachu is er vanochtend vroeg bij. Op de radio vertelt hij over zijn korte nacht. "Het was vanochtend mooi wakker worden als winnaar van de Gouden Schoen. Ook al heb ik maar 2 uur geslapen", lacht de Nigeriaan aan de telefoon met Studio Brussel. "De berichten stroomden binnen op mijn telefoon en die wilde ik graag beantwoorden." Onuachu is de eerste winnaar van Racing Genk sinds Wesley Sonck in 2001. "Het is een belangrijke prijs voor mezelf en voor Genk. Ik ben erg trots dat ik de club een nieuwe Gouden Schoen heb kunnen schenken", reageert hij. .