Zulte Waregem schrapt stage in Tubeke, 3 coronagevallen in Mechelen

Drie coronagevallen bij KV Mechelen. Ook KV Mechelen ontsnapt niet aan de opmars van de omikronvariant. Bij het vertrek naar Spanje legde de hele kern een negatieve test af, maar bij hertests zijn nu toch drie positieve gevallen vastgesteld. Ze werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en afgezonderd van de groep. De club maakt niet bekend welke spelers in quarantaine zitten.

Zulte Waregem schrapt stage in Tubeke. Terwijl veel Belgische clubs hun buitenlandse winterstage hebben geschrapt, trekt Zulte Waregem zelfs een streep door zijn driedaagse stage in Tubeke. Enkele spelers testten positief bij hun aankomst op de club, dus wil Zulte Waregem geen risico's nemen. De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld. De oefenwedstrijd tegen Lommel werd ook van het schema gehaald en vervangen door een duel tegen Anderlecht op het oefencentrum in Neerpede.



De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld. De oefenwedstrijd tegen Lommel werd ook van het schema gehaald en vervangen door een duel tegen Anderlecht op het oefencentrum in Neerpede.

KV Oostende schrapt buitenlandse stage na corona-uitbraak. Bij KV Oostende zullen ze hun winterstage niet in La Manga, maar gewoon aan de zee afwerken. Verschillende spelers zijn van vakantie teruggekeerd met corona. "Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we beslist om de stage te annuleren."

5 positieve gevallen bij AA Gent. Bij AA Gent zijn ze wel op het vliegtuig naar Spanje gestapt, maar zonder 5 spelers die vlak voor vertrek positief hebben getest op Covid. Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Gianni Bruno en Ibrahima Cissé mogen in quarantaine blijven in België. Christopher Operi is ziek, maar heeft geen corona. Hij sluit mogelijk later nog aan.

Geen Balanta op 1e Club-training. Onder een Spaans zonnetje verzamelden vandaag 23 Club-spelers voor de eerste oefenstonde in Marbella. Het coronavirus heeft de selectie wel wat afgeslankt. Mitrovic, Sowah, Izquierdo, Lammens, Mbamba & Providence reisden niet af naar Spanje door een positieve test. Balanta is een hoogrisicocontact en was daardoor evenmin te bespeuren op de eerste training.



Het coronavirus heeft de selectie wel wat afgeslankt. Mitrovic, Sowah, Izquierdo, Lammens, Mbamba & Providence reisden niet af naar Spanje door een positieve test. Balanta is een hoogrisicocontact en was daardoor evenmin te bespeuren op de eerste training.

12:01 12 uur 01. Jupiler Pro League Ook Standard neemt geen risico en schrapt winterstage in Spanje

11:40 11 uur 40. De spelers van KV Mechelen openen dag 2 met strandloop. De spelers van KV Mechelen openen dag 2 met strandloop

10:01 10 uur 01. Jupiler Pro League Club Brugge vertrekt op winterstage zonder Philippe Clement

10:00 Club Brugge is vandaag vertrokken. 10 uur . Club Brugge is vandaag vertrokken.

KV Mechelen zonder Bateau naar Oliva. KV Mechelen is vanochtend als eerste eersteklasser naar de zon gevlogen voor zijn winterstage. Kerim Mrabti is niet meegegaan, zijn vrouw staat op het punt te bevallen. Ook niet mee is Sheldon Bateau. Die onderhandelt met een buitenlandse ploeg over een transfer. De 30-jarige verdediger uit Trinidad en Tobago is einde contract, maar krijgt geen contractverlenging. KV Mechelen wil Bateau, die van 2012 tot 2016 al bij Mechelen zat en opnieuw sinds 2019, de kans niet ontnemen om een nieuwe deal te vinden. "Als blijk van dank voor zijn inzet."



Ook niet mee is Sheldon Bateau. Die onderhandelt met een buitenlandse ploeg over een transfer. De 30-jarige verdediger uit Trinidad en Tobago is einde contract, maar krijgt geen contractverlenging.



KV Mechelen wil Bateau, die van 2012 tot 2016 al bij Mechelen zat en opnieuw sinds 2019, de kans niet ontnemen om een nieuwe deal te vinden. "Als blijk van dank voor zijn inzet."

