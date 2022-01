Transfers buitenland: Kingsley Coman gaat voor 12 jaar Bayern München

15:55 15 uur 55. Coman tot in 2027 van Bayern. Bayern München en Kingsley Coman hebben hun samenwerking verlengd. De Franse rechtsbuiten ligt nu tot in 2027 onder contract bij de Duitse grootmacht. Coman begon zijn voetbalcarrière bij PSG, maar verkaste op jonge leeftijd naar Juventus. Vanuit Turijn ging het in 2015 naar Bayern München. Als Coman zijn contract uitdient, zal hij er dus 12 jaar gevoetbald hebben. Eerder wist Bayern ook sterkhouders Joshua Kimmich (tot in 2025) en Leon Goretzka (tot in 2026) langer aan boord te houden. . Coman tot in 2027 van Bayern Bayern München en Kingsley Coman hebben hun samenwerking verlengd. De Franse rechtsbuiten ligt nu tot in 2027 onder contract bij de Duitse grootmacht.

Coman begon zijn voetbalcarrière bij PSG, maar verkaste op jonge leeftijd naar Juventus. Vanuit Turijn ging het in 2015 naar Bayern München. Als Coman zijn contract uitdient, zal hij er dus 12 jaar gevoetbald hebben.

Eerder wist Bayern ook sterkhouders Joshua Kimmich (tot in 2025) en Leon Goretzka (tot in 2026) langer aan boord te houden.

Mourinho haalt Maitland-Niles naar Roma. Arsenal-middenvelder Ainsley Maitland-Niles trekt tot het einde van het seizoen naar het AS Roma van José Mourinho. Het 24-jarig jeugdproduct van de Gunners kwam in alle competities tot 132 optredens voor het eerste elftal, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan West Brom. Voorlopig heeft de Engelsman ook al vijf optreden voor de nationale ploeg op zijn naam staan.

Het 24-jarig jeugdproduct van de Gunners kwam in alle competities tot 132 optredens voor het eerste elftal, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan West Brom. Voorlopig heeft de Engelsman ook al vijf optreden voor de nationale ploeg op zijn naam staan.

United stalt Tuanzebe voor half jaar bij Napoli. De Engelse centrale verdediger Axel Tuanzebe verlaat Manchester United en doet het seizoen op huurbasis uit bij Napoli. De 24-jarige Tuanzebe is een jeugdproduct van de Red Devils en debuteerde er begin 2017 in de eerste ploeg. Maar omdat een doorbraak uitbleef, werd hij al drie keer uitgeleend aan Aston Villa. Voor Villa kwam hij in de eerste helft van dit seizoen negen keer in actie in de Premier League.

Toronto lokt Napoli-icoon Insigne naar de MLS. Eind dit seizoen komt er een einde aan het droomhuwelijk tussen Lorenzo Insigne en Napoli. De 30-jarige Italiaan ziet zijn contract bij zijn jeugdclub deze zomer aflopen en maakt daardoor transfervrij de overstap naar de MLS. Insigne goed voor 114 goals en 95 assists bij de Napolitanen neemt na 12 seizoenen zo afscheid van de Serie A en tekende een contract van 4 seizoen bij Toronto. "Dit is een historische dag voor onze club", vertelde Toronto-voorzitter Bill Manning. "Lorenzo is op het top van zijn kunnen en speelt met heel veel passie. Onze supporters zullen van hem houden."

Fiorentina haalt Piatek terug naar Italië. Fiorentina huurt aanvaller Krzysztof Piatek tot het einde van het seizoen van Hertha Berlijn. Na passages bij Genoa (2018-2019) en AC Milan (2019-2020) wordt het voor de 26-jarige Pool dus al zijn derde club in Italië. 'La Viola' bedong ook een aankoopoptie. Bij Fiorentina hopen ze alvast dat Piatek zijn vorm van in 2018 weet terug te vinden. In een half jaartje bij Genoa kwam de spits toen tot 19 goals in 21 duels. Of de komst van Piatek een reactie is op het nakende vertrek van supertalent Dusan Vlahovic is nog niet duidelijk. De huidige topschutter in de Serie A wordt momenteel naarstig gelinkt aan een overstap naar de Premier League.



Of de komst van Piatek een reactie is op het nakende vertrek van supertalent Dusan Vlahovic is nog niet duidelijk. De huidige topschutter in de Serie A wordt momenteel naarstig gelinkt aan een overstap naar de Premier League.

Sampdoria huurt Rincon van reeksgenoot Torino. In de Serie A versterkt Sampdoria zijn middenveld voor het komende half jaar met Thomas Rincon. De 33-jarige Rincon, de kapitein van de nationale ploeg van Venezuela, komt op huurbasis over van Torino. In Turijn kreeg de verdedigende middenvelder dit seizoen weinig speelgelegenheid, waardoor hij nu dus mocht vertrekken bij de ploeg van Dennis Praet.



In Turijn kreeg de verdedigende middenvelder dit seizoen weinig speelgelegenheid, waardoor hij nu dus mocht vertrekken bij de ploeg van Dennis Praet.

Coutinho keert terug naar de Premier League. FC Barcelona verhuurt Philippe Coutinho tot het einde van het seizoen aan Aston Villa. De 29-jarige Braziliaan verlangt naar meer speeltijd en die zal hij krijgen in de Premier League. Coutinho speelde tussen 2013 en 2018 al in Engeland, bij Liverpool. In die periode speelde hij samen met Steven Gerrard, die nu coach is van Aston Villa. Volgens de Engelse media was het Gerrard die Coutinho koste wat kost naar Villa Park wou halen deze winter. Aston Villa staat 13e in de Premier League en ontmoet de komende week 2 keer Manchester United: in de FA Cup en in de competitie.



Coutinho speelde tussen 2013 en 2018 al in Engeland, bij Liverpool. In die periode speelde hij samen met Steven Gerrard, die nu coach is van Aston Villa. Volgens de Engelse media was het Gerrard die Coutinho koste wat kost naar Villa Park wou halen deze winter.



Aston Villa staat 13e in de Premier League en ontmoet de komende week 2 keer Manchester United: in de FA Cup en in de competitie.

Kieran Trippier versterkt Newcastle. Na 2,5 seizoenen in Spanje keert Kieran Trippier terug naar eigen land. Newcastle heeft de 31-jarige rechtsback weggehaald bij Atletico Madrid. Trippier is zo de eerste aanwinst van Newcastle na de overname van de club door een Saoedisch investeringsfonds in oktober. Trippier was in het verleden al te bewonderen in de Premier League in het shirt van Tottenham, Manchester City en Burnley. Bij Newcastle wordt hij een belangrijke pion in operatie redding. Het team van Eddie Howe bengelt onderaan op de voorlaatste plek.

Trippier was in het verleden al te bewonderen in de Premier League in het shirt van Tottenham, Manchester City en Burnley. Bij Newcastle wordt hij een belangrijke pion in operatie redding. Het team van Eddie Howe bengelt onderaan op de voorlaatste plek.

Veerman stapt over naar PSV. Joey Veerman maakt de overstap van Heerenveen naar PSV. De 23-jarige middenvelder tekende in Eindhoven een contract tot medio 2026. Bij PSV kan hij zich voor het eerst testen bij een Nederlandse topclub. "Naar die uitdaging was ik op zoek", zegt de Nederlander.

Teodorczyk gaat in de Serie B aan de slag. Lukasz Teodorczyk heeft al een nieuwe uitdaging gevonden nadat Udinese zijn contract had ontbonden. De voormalige spits van Anderlecht tekende bij Vicenza in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse. De Poolse spits speelde tussen 2016 en 2018 bij Anderlecht en scoorde toen 30 goals, daarna volgde nog een uitleenbeurt naar Charleroi.

