Transfers buitenland: Gosens blijft in Lombardije, maar verdedigt nu de kleuren van Inter

Gosens gaat van Bergamo naar Milaan. Robin Gosens (27) maakt de sprong naar de competitieleider in Italië. De Duitse linkerflankspeler blijft in Lombardije, maar trekt van Atalanta Bergamo naar Inter. De Italianen huren de Duitser, dit seizoen geplaagd door blessures, in eerste instantie. Daarna wordt de verplichte aankoopoptie van zo'n 25 miljoen euro geactiveerd.

NEC lokt Wilfried Bony naar Eredivisie. "Bony nooit in onze driekleur", stond er deze week geschreven op spandoeken voor het NEC-stadion. "Zoek je heil bij die andere Gelderse Eredivisieclub, maar niet bij ons!' Maar de clubleiding van NEC heeft geen oren gehad naar de wens van de supporters. Wilfried Bony speelde in het verleden bij Vitesse, de grote concurrent van NEC. "Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters", zegt de 33-jarige Ivoriaanse spits. "Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden, zodat ik snel belangrijk kan zijn voor het team."



Wolves leggen Hwang definitief vast. De Zuid-Koreaanse international Hee-Chan Hwang heeft woensdag, op zijn 26e verjaardag, een contract tot 2026 ondertekend bij Wolverhampton, de club van Leander Dendoncker. De aanvaller speelt sinds vorige zomer al op huurbasis voor het team en wordt definitief overgenomen van het Duitse RB Leipzig. Hwang scoorde in zijn eerste zes competitieduels voor de Wolves vier keer, maar sinds eind oktober staat hij droog. Een hamstringblessure houdt hem wel al ruim een maand aan de kant. De Zuid-Koreaan telt 43 caps en maakte daarin zeven doelpunten.



Niklas Süle verlaat deze zomer Bayern. Niklas Süle zal Bayern München op het einde van het seizoen transfervrij verlaten. De centrale verdediger ziet zijn contract bij de Duitse recordkampioen aflopen en gesprekken over een verlenging zijn definitief afgesprongen. Dat heeft Oliver Kahn, CEO van Bayern, bevestigd. De 26-jarige Süle speelt sinds 2017 voor Bayern, dat hem toen voor 20 miljoen euro overnam van Hoffenheim. De Duitser, 37-voudig international, is centraal achterin een vaste waarde bij de ploeg van coach Julian Nagelsmann. Hij droeg het Beierse shirt al in 158 wedstrijden (zes goals, vier assists), waaronder 25 dit seizoen.



Martial wil speelminuten verzamelen in Spanje. Manchester United verhuurt Anthony Martial tot het einde van het seizoen aan Sevilla. De Franse spits was dit seizoen op een dwaalspoor geraakt bij United. Martial was 2 seizoenen geleden nog een doelpuntenkanon op Old Trafford met 17 competitiegoals. Bij Sevilla komt de pocketspits bij de nummer 2 van La Liga terecht. De kloof op leider Real bedraagt 4 punten.



Ben Arfa tot eind van seizoen naar Rijsel. Rijsel heeft woensdag de 34-jarige dribbelkont Hatem Ben Arfa gestrikt. De voormalige Franse international zat zonder club sinds zijn contract bij Bordeaux afgelopen zomer afliep. Bij de Noord-Franse club tekende hij tot het einde van het seizoen. Hij wordt er een teammaat van Amadou Onana. Ben Arfa speelde ook voor Bordeaux geen volledig seizoen. Hij kwam er ik oktober 2020 in dienst. Voordien verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Lyon (2004-2008), Marseille (2008-2010), Newcastle (2010-2015), Nice (2015-2016), Paris Saint-Germain (2016-2018), Rennes (2018-2019) en Valladolid (2020). Van 2007 tot 2015 verzamelde hij vijftien caps voor 'Les Bleus".

Kolasinac naar Marseille. De lijdensweg van Sead Kolasinac bij Arsenal is voorbij. De Duitse Bosniër kwam in 2017 met veel adelbrieven over van Schalke 04 en de eerste jaren was hij ook een vaste waarde in de defensie bij de Londense club. Maar Kolasinac bleek toch niet bedrijfszeker genoeg en verdween naar de achtergrond. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend, dit seizoen kwam hij slechts 2 keer in actie. Kolasinac komt transfervrij over, nadat zijn contract in onderling overleg werd ontbonden.

Zhegrova (ex-Genk) maakt toptransfer naar Rijsel. De Fanse kampioen Rijsel heeft zich versterkt met Edon Zhegrova. De 22-jarige Kosovaar, die een verleden heeft in België, komt over van het Zwitserse Bazel. Rijsel zou om en bij de 7 miljoen euro neertellen voor de aanvallende middenvelder. Zhegrova ondertekende in Noord-Frankrijk een contract tot medio 2026. De Kosovaar speelde in de jeugdopleidingen van Standard en STVV alvorens in september 2017 zijn debuut in het profvoetbal te maken bij Racing Genk. De wispelturige Zhegrova slaagde er nooit in een vaste basispion te worden in Genk en vertrok begin 2019 naar FC Bazel. Hij speelde er eerst anderhalf seizoen op huurbasis, waarna de Zwitsers hem definitief overnamen van Genk. Bij Bazel ontbolsterde de middenvelder wel, met 11 goals en 17 assists in 74 wedstrijden. Zhegrova wordt bij de nummer 10 in Frankrijk ploegmaat van onze landgenoot Amadou Onana en topschutter Jonathan David (ex-Gent).



11:36 11 uur 36. Opvallend Opvallend: Sevilla verwelkomt Corona met open armen

David Neres gaat in Oekraïne voetballen. Ajax heeft na 5 jaar afscheid genomen van David Neres. De Braziliaan kwam op jonge leeftijd voor 12 miljoen euro over van Sao Paulo, maar hij bleek toch iets te wisselvallig en blessuregevoelig. Uiteindelijk betaalt Sjachtar Donetsk, dat sowieso een voorliefde heeft voor Braziliaanse voetballers, exact het bedrag dat Ajax destijds betaalde voor de vleugelspeler.

Philippe Clement en Monaco houden Eliot Matazo langer aan boord. Eliot Matazo heeft zijn contract met AS Monaco met drie jaar verlengd tot 2026. Dat heeft de club van trainer Philippe Clement laten weten. De 19-jarige Matazo ruilde in 2018 het opleidingscentrum van RSC Anderlecht voor dat van Monaco. Hij speelde zijn eerste profwedstrijd tegen Straatsburg in september 2020 en heeft in totaal 32 keer in het rood-witte shirt gespeeld.



12:00 12 uur . Belofte-international Eliot Matazo voetbalt voor Monaco.