Transfers buitenland: Chelsea bindt 37-jarige Thiago Silva langer aan zich vast

19:46 19 uur 46. Thiago Silva verlengt tot en met 2023. Chelsea heeft het contract van centrale verdediger Thiago Silva opengebroken. De Braziliaan streek in de zomer van 2020 neer op Stamford Bridge en won in zijn 1e seizoen meteen de Champions League, iets wat hem met PSG nooit gelukt is. Bij Chelsea heeft Thiago Silva nu zijn krabbel gezet onder een verbeterd contract dat tot 2023 loopt. "Ik had nooit gedacht dat ik 3 jaar bij deze club zou kunnen spelen", zegt de 37-jarige Braziliaan. . Thiago Silva verlengt tot en met 2023 Chelsea heeft het contract van centrale verdediger Thiago Silva opengebroken. De Braziliaan streek in de zomer van 2020 neer op Stamford Bridge en won in zijn 1e seizoen meteen de Champions League, iets wat hem met PSG nooit gelukt is.



15:03 15 uur 03. Brobbey tot einde van het seizoen bij Ajax. De 19-jarige Brian Brobbey speelde vorig seizoen nog voor Ajax. Leipzig kocht de Nederlandse spits afgelopen zomer weg uit Amsterdam ondanks herhaaldelijke pogingen van Ajax om Brobbey te laten bijtekenen. Bij Leipzig liep het niet zo gesmeerd zoals Brobbey verwacht had. Hij verzamelde nog maar 252 speelminuten, in de Bundesliga stond hij nog maar 1 keer in de basis. Ajax huurt haar oud-speler nu tot het einde van het seizoen. "Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt", zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. "Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben." . Brobbey tot einde van het seizoen bij Ajax De 19-jarige Brian Brobbey speelde vorig seizoen nog voor Ajax. Leipzig kocht de Nederlandse spits afgelopen zomer weg uit Amsterdam ondanks herhaaldelijke pogingen van Ajax om Brobbey te laten bijtekenen.



16:55 16 uur 55. Reims vindt in de Serie B een 3e Belg. Maxime Busi is op weg van de Serie B naar de Ligue 1. De Belgische verdediger ruilt Parma voor Reims, de club waar ook Wout Faes en Thomas Foket hun boterham verdienen. Busi brak in 2018 door bij Charleroi en trok vorig jaar naar Parma. Met die club degradeerde hij van de Serie A naar de Serie B. Dit seizoen kwam hij niet vaak meer aan spelen toe. In Reims moet de 22-jarige Belg wel nog zijn medische testen afleggen en ook de allerlaatste punten en komma's van de transfer moeten nog worden gezet. . Reims vindt in de Serie B een 3e Belg Maxime Busi is op weg van de Serie B naar de Ligue 1. De Belgische verdediger ruilt Parma voor Reims, de club waar ook Wout Faes en Thomas Foket hun boterham verdienen.



21:06 21 uur 06. Rafinha naar Real Sociedad. Rafinha keert terug naar La Liga. De Braziliaan, die zijn opleiding genoot bij Barcelona en 56 wedstrijden speelde voor de Blaugrana, speelt in 2022 voor Real Sociedad. Rafinha zit sinds 2020 bij PSG, maar ziet niet veel speelkansen na de winterstop. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend, zonder aankoopoptie. . Rafinha naar Real Sociedad Rafinha keert terug naar La Liga. De Braziliaan, die zijn opleiding genoot bij Barcelona en 56 wedstrijden speelde voor de Blaugrana, speelt in 2022 voor Real Sociedad. Rafinha zit sinds 2020 bij PSG, maar ziet niet veel speelkansen na de winterstop. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend, zonder aankoopoptie.

22:28 22 uur 28. Barcelona stalt Collado bij Granada. Barcelona laat aanvallende middenvelder Alex Collado tot het einde van het seizoen naar reeksgenoot Granada trekken. Het jeugdproduct van Barça stond in de zomer nog uitdrukkelijk in het vizier van Club Brugge, maar uiteindelijk haalde de Spanjaard zijn neus op voor blauw-zwart, omdat hij op speelminuten hoopte bij de club van zijn hart. Die kwamen er niet: Collado speelde dit seizoen amper 89 minuten voor de A-ploeg. . Barcelona stalt Collado bij Granada Barcelona laat aanvallende middenvelder Alex Collado tot het einde van het seizoen naar reeksgenoot Granada trekken. Het jeugdproduct van Barça stond in de zomer nog uitdrukkelijk in het vizier van Club Brugge, maar uiteindelijk haalde de Spanjaard zijn neus op voor blauw-zwart, omdat hij op speelminuten hoopte bij de club van zijn hart. Die kwamen er niet: Collado speelde dit seizoen amper 89 minuten voor de A-ploeg.