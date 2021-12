Transfers buitenland: Brian Brobbey keert op huurbasis terug naar Ajax

15:03

15 uur 03. Brobbey tot einde van het seizoen bij Ajax. De 19-jarige Brian Brobbey speelde vorig seizoen nog voor Ajax. Leipzig kocht de Nederlandse spits afgelopen zomer weg uit Amsterdam ondanks herhaaldelijke pogingen van Ajax om Brobbey te laten bijtekenen. Bij Leipzig liep het niet zo gesmeerd zoals Brobbey verwacht had. Hij verzamelde nog maar 252 speelminuten, in de Bundesliga stond hij nog maar 1 keer in de basis. Ajax huurt haar oud-speler nu tot het einde van het seizoen. "Brian kent de club en weet wat hier van hem gevraagd wordt", zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. "Voor ons was het van belang dat er een extra aanvaller kwam die direct inzetbaar zou zijn en dat is hij. We spelen nog op drie fronten en we zullen elke speler hard nodig hebben." .