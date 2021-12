16:55

16 uur 55. Reims vindt in de Serie B een 3e Belg. Maxime Busi is op weg van de Serie B naar de Ligue 1. De Belgische verdediger ruilt Parma voor Reims, de club waar ook Wout Faes en Thomas Foket hun boterham verdienen. Busi brak in 2018 door bij Charleroi en trok vorig jaar naar Parma. Met die club degradeerde hij van de Serie A naar de Serie B. Dit seizoen kwam hij niet vaak meer aan spelen toe. In Reims moet de 22-jarige Belg wel nog zijn medische testen afleggen en ook de allerlaatste punten en komma's van de transfer moeten nog worden gezet. .