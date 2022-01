LIVE: Kan Club Brugge zijn 2e oefenduel onder Schreuder wel winnen?

15:57 15 uur 57. Eupen in extremis onderuit tegen Kaiserslautern. Eupen is er niet in geslaagd zijn oefenwedstrijd tegen de Duitse derdeklasser Kaiserslautern winnend af te sluiten. Hoewel de thuisploeg met een sterk elftal tussen de lijnen verscheen, klommen de bezoekers op het halfuur op voorsprong via Kiprit. De 0-1 was meteen ook de ruststand. Na de pauze gingen de Oostkantonners op zoek naar de gelijkmaker en 5 minuten voor tijd gebeurde dat ook. Prevljak faalde niet vanop de stip en zette de 1-1 op het bord. Een gelijkspel leek ook de eindstand te worden, tot Huth in de 90e minuut de bezoekers toch nog de overwinning schonk. . Eupen in extremis onderuit tegen Kaiserslautern Eupen is er niet in geslaagd zijn oefenwedstrijd tegen de Duitse derdeklasser Kaiserslautern winnend af te sluiten. Hoewel de thuisploeg met een sterk elftal tussen de lijnen verscheen, klommen de bezoekers op het halfuur op voorsprong via Kiprit. De 0-1 was meteen ook de ruststand. Na de pauze gingen de Oostkantonners op zoek naar de gelijkmaker en 5 minuten voor tijd gebeurde dat ook. Prevljak faalde niet vanop de stip en zette de 1-1 op het bord. Een gelijkspel leek ook de eindstand te worden, tot Huth in de 90e minuut de bezoekers toch nog de overwinning schonk.

14:53 14 uur 53. Union toont geen teken van verval tegen Cercle. Wie dacht dat de winterstop Union van zijn roze wolk zou halen, denkt beter nog een tweede keer na. In een oefenpartij tegen Cercle Brugge won de leider in onze competitie met ruime 4-1-cijfers. Naast Undav (2x) stonden ook nieuwe aanwinst Machida en Berradi aan het kanon. Voor Cercle wist Hotic te milderen vanop de stip. Union herbegint in de competitie volgende week zaterdag op het veld van Seraing. Cercle Brugge trekt op zondag naar Eupen



11:16 11 uur 16. Drie coronagevallen bij KV Mechelen. Ook KV Mechelen ontsnapt niet aan de opmars van de omikronvariant. Bij het vertrek naar Spanje legde de hele kern een negatieve test af, maar bij hertests zijn nu toch drie positieve gevallen vastgesteld. Ze werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst en afgezonderd van de groep. De club maakt niet bekend welke spelers in quarantaine zitten.

09:36 09 uur 36. Zulte Waregem schrapt stage in Tubeke. Terwijl veel Belgische clubs hun buitenlandse winterstage hebben geschrapt, trekt Zulte Waregem zelfs een streep door zijn driedaagse stage in Tubeke. Enkele spelers testten positief bij hun aankomst op de club, dus wil Zulte Waregem geen risico's nemen. De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld. De oefenwedstrijd tegen Lommel werd ook van het schema gehaald en vervangen door een duel tegen Anderlecht op het oefencentrum in Neerpede.



De spelers krijgen een aangepast schema voorgeschoteld. De oefenwedstrijd tegen Lommel werd ook van het schema gehaald en vervangen door een duel tegen Anderlecht op het oefencentrum in Neerpede.

22:49 22 uur 49. KV Oostende schrapt buitenlandse stage na corona-uitbraak. Bij KV Oostende zullen ze hun winterstage niet in La Manga, maar gewoon aan de zee afwerken. Verschillende spelers zijn van vakantie teruggekeerd met corona. "Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben we beslist om de stage te annuleren."

22:47 22 uur 47. 5 positieve gevallen bij AA Gent. Bij AA Gent zijn ze wel op het vliegtuig naar Spanje gestapt, maar zonder 5 spelers die vlak voor vertrek positief hebben getest op Covid. Sinan Bolat, Laurent Depoitre, Nurio Fortuna, Gianni Bruno en Ibrahima Cissé mogen in quarantaine blijven in België. Christopher Operi is ziek, maar heeft geen corona. Hij sluit mogelijk later nog aan.

16:54 16 uur 54. Geen Balanta op 1e Club-training. Onder een Spaans zonnetje verzamelden vandaag 23 Club-spelers voor de eerste oefenstonde in Marbella. Het coronavirus heeft de selectie wel wat afgeslankt. Mitrovic, Sowah, Izquierdo, Lammens, Mbamba & Providence reisden niet af naar Spanje door een positieve test. Balanta is een hoogrisicocontact en was daardoor evenmin te bespeuren op de eerste training.



Het coronavirus heeft de selectie wel wat afgeslankt. Mitrovic, Sowah, Izquierdo, Lammens, Mbamba & Providence reisden niet af naar Spanje door een positieve test. Balanta is een hoogrisicocontact en was daardoor evenmin te bespeuren op de eerste training.

11:40 11 uur 40. De spelers van KV Mechelen openen dag 2 met strandloop.

