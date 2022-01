21:50

21 uur 50. KV Mechelen zonder Bateau naar Oliva. KV Mechelen is vanochtend als eerste eersteklasser naar de zon gevlogen voor zijn winterstage. Kerim Mrabti is niet meegegaan, zijn vrouw staat op het punt te bevallen. Ook niet mee is Sheldon Bateau. Die onderhandelt met een buitenlandse ploeg over een transfer. De 30-jarige verdediger uit Trinidad en Tobago is einde contract, maar krijgt geen contractverlenging. KV Mechelen wil Bateau, die van 2012 tot 2016 al bij Mechelen zat en opnieuw sinds 2019, de kans niet ontnemen om een nieuwe deal te vinden. "Als blijk van dank voor zijn inzet." .