Wintertransfers: Bastien Toma verlaat Genk en keert op huurbasis terug naar Zwitserland

13:05 13 uur 05. Bastien Toma verlaat Genk voor thuisland. Genk leent Bastien Toma tot het einde van het seizoen uit aan FC Sankt Gallen. De 22-jarige middenvelder trekt opnieuw naar zijn thuisland, Zwitserland, om daar meer speelminuten te krijgen. De middenvelder kwam 10 keer in actie voor de Limburgers en scoorde 1 keer in de beker. Zijn laatste optreden voor Genk dateert van begin november. Genk haalde Toma in de zomer van 2020 weg bij FC Sion. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij de vice-landskampioen.

De middenvelder kwam 10 keer in actie voor de Limburgers en scoorde 1 keer in de beker. Zijn laatste optreden voor Genk dateert van begin november.

Genk haalde Toma in de zomer van 2020 weg bij FC Sion. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij de vice-landskampioen.

19:45 19 uur 45. Hamburger (SV) voor Tsjakvetadze . Gent stalt Giorgi Tsjakvetadze tot het einde van het seizoen bij Hamburger SV, de huidige nummer 5 in de Duitse 2e klasse. HSV heeft geen aankoopoptie bedongen, normaal gezien keert de Georgiër komende zomer dus terug naar de Ghelamco Arena

19:07 Daan Heymans keert terug naar België. De 22-jarige offensieve middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Venezia. Bij de Italianen bleef de ex-speler van Waasland-Beveren de jongste maanden ter plaatse trappelen.

18:35 18 uur 35. Deinze shopt bij Antwerp. Tweedeklasser Deinze heeft Robbe Quirynen (20) aangetrokken, die overkomt van Antwerp. Quirynen, die als linkerflank- en als rechterflankverdediger uit de voeten kan, maakte vanuit de jeugd van Antwerp de overstap naar de eerste ploeg. In het seizoen 2020/2021 werd hij uitgeleend aan Moeskroen, en hij keerde na de huurperiode terug naar RAFC. Dit seizoen speelde hij twee competitiematchen en viel hij ook in tijdens de Europa League match tegen Olympiakos. "Het is een ideale stap in mijn ontwikkeling. Ik hoop hier mijn niveau op te krikken om zo aan een mooie carrière te beginnen", vertelt de aanwinst. Coach Wim De Decker kijkt ook uit naar de samenwerking met Quirynen. "Robbe is een jonge, moderne rechtsback met een mooie toekomst voor zich. Ik heb hem in de tijd in de A-kern gebracht en hij heeft ondertussen wel wat matchen op zijn teller bij RAFC. Nu is het belangrijk voor hem om speelminuten te maken, dus dat kan hier zeker een win-win zijn." Deinze staat in de 1B Pro League op de vierde plaats met 21 punten uit zestien wedstrijden.

12:08 12 uur 08. Club Brugge verhuurt ook Tibo Persyn aan Westerlo. Ze zijn nu met zijn drieën: de jonge huurlingen van Club Brugge bij Westerlo. Maxim De Cuyper (21) en Thomas Van den Keybus (20) krijgen het gezelschap van Tibo Persyn. De 19-jarige flankaanvaller wordt voor een half jaar uitgeleend aan de leider in 1B. Persyn werd in de zomer overgenomen van Inter, maar kon zich nog niet doorzetten. Persyn kwam in het begin van het seizoen 2 keer in actie. Na een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem mocht hij starten tegen Beerschot. Daarin scoorde Persyn een geweldige goal, maar vervolgens verdween de youngster uit beeld. "De talentvolle aanvaller kon zich door een vervelende blessure en de stevige concurrentie nog niet doorzetten bij Blauw-Zwart. Hij gaat nu op zoek naar meer speelkansen bij Westerlo", wenst Club Brugge hem succes.



De 19-jarige flankaanvaller wordt voor een half jaar uitgeleend aan de leider in 1B. Persyn werd in de zomer overgenomen van Inter, maar kon zich nog niet doorzetten.



Persyn kwam in het begin van het seizoen 2 keer in actie. Na een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem mocht hij starten tegen Beerschot. Daarin scoorde Persyn een geweldige goal, maar vervolgens verdween de youngster uit beeld.



"De talentvolle aanvaller kon zich door een vervelende blessure en de stevige concurrentie nog niet doorzetten bij Blauw-Zwart. Hij gaat nu op zoek naar meer speelkansen bij Westerlo", wenst Club Brugge hem succes.

16:19 16 uur 19. Nieuwe spits voor Cercle. Cercle Brugge huurt Silvère Ganvoula tot het einde van het seizoen van Bochum. De lange centrumspits heeft ook een verleden in de Jupiler Pro League. Tussen 2016 en 2018 droeg Ganvoula het shirt van Westerlo, Anderlecht en KV Mechelen. Bij Bochum was de 25-jarige Ganvoula goed voor 23 goals en 10 assists in 94 matchen. "Ik had nog aanbiedingen van Belgische teams op zak, maar Cercle is voor mij sportief de juiste keuze", zegt Ganvoula, die ook Congolees international is. "Ik wil hier speelminuten maken, het beste van mezelf geven en belangrijk zijn voor het team."



Bij Bochum was de 25-jarige Ganvoula goed voor 23 goals en 10 assists in 94 matchen. "Ik had nog aanbiedingen van Belgische teams op zak, maar Cercle is voor mij sportief de juiste keuze", zegt Ganvoula, die ook Congolees international is.



"Ik wil hier speelminuten maken, het beste van mezelf geven en belangrijk zijn voor het team.”

11:46 11 uur 46. Chris Bedia ruilt na 5 jaar Charleroi voor Zwiterland. Chris Bedia, die naar Sporting Charleroi kwam in juli 2016, is definitief geen Charleroi-speler meer. De 25-jarige Frans-Ivoriaanse aanvaller verkast naar Servette FC, hij tekende tot juni 2024 bij de Zwitserse club. Bedia, die tussen 2018 en 2021 werd uitgeleend aan Zulte Waregem, Troyes en Sochaux, heeft 85 wedstrijden gespeeld voor Charleroi, waarin hij 9 doelpunten scoorde en 5 assists gaf. Dit seizoen moest hij genoegen nemen met een plaats op de bank in het elftal van Edward Still, maar hij heeft sinds eind oktober 2021 niet meer gespeeld. Na 18 wedstrijden in de Zwitserse eerste klasse staat de club uit Genève op de vijfde plaats.



Bedia, die tussen 2018 en 2021 werd uitgeleend aan Zulte Waregem, Troyes en Sochaux, heeft 85 wedstrijden gespeeld voor Charleroi, waarin hij 9 doelpunten scoorde en 5 assists gaf. Dit seizoen moest hij genoegen nemen met een plaats op de bank in het elftal van Edward Still, maar hij heeft sinds eind oktober 2021 niet meer gespeeld.



Na 18 wedstrijden in de Zwitserse eerste klasse staat de club uit Genève op de vijfde plaats.

15:17 15 uur 17. Italiaanse doelman naar STVV. STVV zat met kopzorgen in doel. Kenny Steppe is out door een knieblessure en Daniel Schmidt is opgeroepen voor de Japanse nationale ploeg. De afwezigheid van die 2 doelmannen vangt STVV nu op met de Italiaanse doelman Alessandro Russo. De Kanaries huren de 20-jarige Russo tot het einde van het seizoen van de Italiaanse eersteklasser Sassuolo. In de Serie A verzamelde Russo nog geen speelminuten. Vorig seizoen leende Sassuolo hem uit aan Virtus Entella, dat toen degradeerde uit de Serie B. Dit seizoen speelde Russo opnieuw in de Serie B, bij Alessandria Calcio.



De afwezigheid van die 2 doelmannen vangt STVV nu op met de Italiaanse doelman Alessandro Russo. De Kanaries huren de 20-jarige Russo tot het einde van het seizoen van de Italiaanse eersteklasser Sassuolo.



In de Serie A verzamelde Russo nog geen speelminuten. Vorig seizoen leende Sassuolo hem uit aan Virtus Entella, dat toen degradeerde uit de Serie B. Dit seizoen speelde Russo opnieuw in de Serie B, bij Alessandria Calcio.



14:18 14 uur 18. 20-jarige Amerikaan van Roma voor Kortrijk. KV Kortrijk huurt de 20-jarige Amerikaanse rechtsachter Bryan Reynolds tot het einde van het seizoen van de Italiaanse topclub AS Roma. Hij is de opvolger van de naar Standard vertrokken Gilles Dewaele. De tweevoudige Amerikaanse international en voormalige jeugdinternational werd vorige zomer door Roma voor 6,75 miljoen euro overgenomen van FC Dallas. De maanden voordien was hij al op uitleenbasis in de Italiaanse hoofdstad aan de slag. Reynolds tekende in 2016 als 15-jarige en jongste speler in de clubgeschiedenis zijn eerste profcontract bij Dallas. In het seizoen 2019-2020 brak hij helemaal door en werd hij tot beste speler van de club verkozen. Vorig seizoen mocht hij in vijf competitiewedstrijden opdraven voor AS Roma. Dit seizoen kwam hij niet verder dan 91 minuten in 3 duels, in alle competities samen. De Amerikaan is in de Jupiler Pro League dan ook op zoek naar speelminuten.



De tweevoudige Amerikaanse international en voormalige jeugdinternational werd vorige zomer door Roma voor 6,75 miljoen euro overgenomen van FC Dallas. De maanden voordien was hij al op uitleenbasis in de Italiaanse hoofdstad aan de slag.



Reynolds tekende in 2016 als 15-jarige en jongste speler in de clubgeschiedenis zijn eerste profcontract bij Dallas. In het seizoen 2019-2020 brak hij helemaal door en werd hij tot beste speler van de club verkozen.



Vorig seizoen mocht hij in vijf competitiewedstrijden opdraven voor AS Roma. Dit seizoen kwam hij niet verder dan 91 minuten in 3 duels, in alle competities samen. De Amerikaan is in de Jupiler Pro League dan ook op zoek naar speelminuten.

13:37 13 uur 37. Derde buitenlander van deze wintermercato voor Union. Union Sint-Gillis heeft zijn derde winterversterking beet. De leider in eerste lijft de Spaanse middenvelder Cameron Puertas in met een contract voor 3,5 jaar met een optie voor nog een jaar. De 23-jarige Puertas komt over van de Zwitserse club Lausanne Sport, waar hij sinds 2018 voetbalde. De in Zwitserland opgegroeide Spanjaard was daar goed voor 11 doelpunten en 14 assists in ruim 100 wedstrijden. Eerder deze maand maakte Union ook al de komst van de Japanse verdediger Koki Machida en de Poolse middenvelder Kacper Kozlowski, die gehuurd wordt van zusterclub Brighton, bekend.



De 23-jarige Puertas komt over van de Zwitserse club Lausanne Sport, waar hij sinds 2018 voetbalde. De in Zwitserland opgegroeide Spanjaard was daar goed voor 11 doelpunten en 14 assists in ruim 100 wedstrijden.



Eerder deze maand maakte Union ook al de komst van de Japanse verdediger Koki Machida en de Poolse middenvelder Kacper Kozlowski, die gehuurd wordt van zusterclub Brighton, bekend.

