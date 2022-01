Wintertransfers 1A: KVO blijft actief en haalt Japanse middenvelder

11:07 11 uur 07. KV Oostende winkelt in Japan. KV Oostende kent een moeilijk seizoen en kan dus deze winter wel wat versterking gebruiken. De kustploeg maakt daar ook werk van. Na Albanese en Duncan kondigde KVO vandaag de komst van de Japanner Tatsuhiro Sakamoto aan. Sakamoto is een Japanse international van 25 jaar. Hij zit nu op het vliegtuig richting ons land en moet zijn medische testen nog afleggen. Als die goed lopen wordt de middenvelder gehuurd van de Japanse eersteklasser Cerezo Osaka, met een aankoopoptie. Bij Osaka doet de middenvelder het goed met acht goals en zes assists in 45 wedstrijden. "De Japanse markt is interessant omdat de spelers er overwegend technisch sterk zijn en een goede mentaliteit hebben. Dat is ook het geval voor Sakamoto", vertelt Gauthier Ganaye. "Hij is snel en dribbelvaardig en als polyvalente speler kan hij zowel op de flank als centraal uit de voeten. Hij kan onze ploeg een extra dosis creativiteit bezorgen." . KV Oostende winkelt in Japan KV Oostende kent een moeilijk seizoen en kan dus deze winter wel wat versterking gebruiken. De kustploeg maakt daar ook werk van. Na Albanese en Duncan kondigde KVO vandaag de komst van de Japanner Tatsuhiro Sakamoto aan.

Twee transfers in één dag. Na de komst van Yannis Mbombo kondigt Virton ook de transfer van Aboubacar Sidibé aan. De 25-jarige middenvelder komt over van het reserveteam van het Franse Clermont.

KV Kortrijk neemt afscheid van verdediger Hines-Ike.

Albanese naar KV Oostende. Alessandro Albanese is de nieuwste aanwinst van KV Oostende. De 20-jarige flankaanvaller komt over van Waasland-Beveren. In Oostende tekende hij een contract tot en met 2025. "Alessandro is een speler die perfect past in onze filosofie: jong, gretig en nog enorm veel progressiemarge. Bovendien is hij een jonge Belg, wat altijd mooi meegenomen is", zegt Gauthier Ganaye, de executive president van KV Oostende. "Alessandro heeft de kwaliteiten om een bepaald spelbeeld te doen kantelen. Hij kan energie en acties brengen. Op zowat alle aanvallende posities kan hij uit de voeten." Albanese is de 2e wintertransfer van KV Oostende, dat eerder al rechtsachter Kyle Duncan naar de kust lokte. De 24-jarige Amerikaan komt over van de MLS en is de neef van Gouden Bal-winnaar George Weah.



1B-hekkensluiter Virton versterkt zich met Yannis Mbombo.

Union heeft zijn eerste transfer van 2022 beet. Het haalt de 24-jarige Japanner Koki Machida weg bij Kashima Antlers. Het gaat om een uitleenbeurt van 18 maanden met een optie tot aankoop. Net zoals zijn landgenoot Kaoru Mitoma maakte hij deel uit van de olympische selectie.

Charleroi neemt afscheid van Gillet. Guillaume Gillet had bij Charleroi nog een contract lopen tot het einde van het seizoen. "Maar om gesprekken met geïnteresseerde clubs op de wintermercato niet in de weg te staan, hebben we Guillaume nu al bevrijd van zijn contract", meldt Charleroi. 18 maanden was Gillet Charleroi-speler. In die periode kwam de 37-jarige middenvelder in 47 matchen in actie. Vorig seizoen was Gillet nog een vaste waarde bij "de Zebra's", maar dit jaar zat hij vaker op de bank dan hem lief was. Waar zijn toekomst ligt, is niet duidelijk. In het verleden droeg Gillet al het shirt van Eupen, KAA Gent, Anderlecht, Bastia, Nantes, Olympiakos en Lens.



Club Brugge beëindigt huurovereenkomst Wesley. De tweede passage van Wesley Moraes (25) bij Club Brugge is geen succes geworden. Na een huurperiode van een halfjaar heeft Club zijn contract ontbonden. De Braziliaanse spits, die nog altijd eigendom is van Aston Villa, zal waarschijnlijk in Brazilië speelkansen zoeken.

STVV ziet Suzuki terugkeren naar Japan. STVV moet tijdens de winterstop afscheid nemen van Yuma Suzuki. De Japanse spits keert terug naar zijn voormalige club Kashima Antlers in de Japanse J-League. Suzuki maakte vooral vorig seizoen indruk in Limburg met 17 doelpunten, een evenaring van het clubrecord. Dit seizoen heeft de spits het moeilijker met 1 goal en 2 assists in 10 wedstrijden. "We wensen onze nummer 9 een succesvolle carrière toe en hopen dat hij in de toekomst zijn doelen bereikt", klinkt het bij STVV.



Beloftekapitein langer bij Anderlecht. Anderlecht heeft jeugdinternational Theo Leoni langer aan zich vastgebonden. De 21-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2024, met nog 2 jaar als optie. Leoni verdedigt al sinds 2012 de kleuren van paars-wit. Hij is de aanvoerder van de Anderlecht-beloften en hoopt in 2022 zijn eerste speelminuten te krijgen bij de A-ploeg. "Leoni is het type speler waar de Anderlecht-fans van houden: technisch, gul en hij speelt zonder angst", klinkt het bij Anderlecht.



08:41 08 uur 41. Tsuyoshi Watanabe (l) in actie met de Japanse beloften. U herkent ook Antwerp-speler Koji Miyoshi (r).

Een eerste Japanner voor KV Kortrijk. Ook KV Kortrijk gaat de Japanse tour op. Tsuyoshi Watanabe maakt binnenkort zijn intrede in het Guldensporenstadion. De 24-jarige centrale verdediger maakt de overstap van FC Tokio en tekent voor 3,5 jaar in Kortrijk. Voor KVK is het de eerste Japanner in de spelerskern.

De 24-jarige centrale verdediger maakt de overstap van FC Tokio en tekent voor 3,5 jaar in Kortrijk. Voor KVK is het de eerste Japanner in de spelerskern.

Nieuwe doelman voor Charleroi. Charleroi blijft voorlopig de actiefste club op de transfermarkt. De Zebra's halen een nieuwe doelman binnen. Het huurt RC Straatsburg-doelman Bingourou Kamara tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. De 25-jarige Senegalese international kwam in juli 2017 aan bij de Franse club. In 2019 won hij met Straatsburg de Beker van Frankrijk, waarin hij zeven keer in actie kwam. De Senegalees kon zich echter nooit tot gevestigde waarde ontpoppen. Kamara kwam in vier en een half jaar 27 keer in actie voor de Franse club en moest constant onze landgenoot Matz Sels of de Japanner Eiji Kawashima voor zich dulden.

