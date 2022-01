Wintertransfers 1A: Club beëindigt huur Wesley, STVV neemt afscheid van Suzuki

09:13 09 uur 13. Club Brugge beëindigt huurovereenkomst Wesley. De tweede passage van Wesley Moraes (25) bij Club Brugge is geen succes geworden. Na een huurperiode van een halfjaar heeft Club zijn contract ontbonden. De Braziliaanse spits, die nog altijd eigendom is van Aston Villa, zal waarschijnlijk in Brazilië speelkansen zoeken. . Club Brugge beëindigt huurovereenkomst Wesley De tweede passage van Wesley Moraes (25) bij Club Brugge is geen succes geworden. Na een huurperiode van een halfjaar heeft Club zijn contract ontbonden. De Braziliaanse spits, die nog altijd eigendom is van Aston Villa, zal waarschijnlijk in Brazilië speelkansen zoeken.

09:11 09 uur 11.

09:06 09 uur 06. STVV ziet Suzuki terugkeren naar Japan. STVV moet tijdens de winterstop afscheid nemen van Yuma Suzuki. De Japanse spits keert terug naar zijn voormalige club Kashima Antlers in de Japanse J-League. Suzuki maakte vooral vorig seizoen indruk in Limburg met 17 doelpunten, een evenaring van het clubrecord. Dit seizoen heeft de spits het moeilijker met 1 goal en 2 assists in 10 wedstrijden. "We wensen onze nummer 9 een succesvolle carrière toe en hopen dat hij in de toekomst zijn doelen bereikt", klinkt het bij STVV. . STVV ziet Suzuki terugkeren naar Japan STVV moet tijdens de winterstop afscheid nemen van Yuma Suzuki. De Japanse spits keert terug naar zijn voormalige club Kashima Antlers in de Japanse J-League.



Suzuki maakte vooral vorig seizoen indruk in Limburg met 17 doelpunten, een evenaring van het clubrecord. Dit seizoen heeft de spits het moeilijker met 1 goal en 2 assists in 10 wedstrijden.



"We wensen onze nummer 9 een succesvolle carrière toe en hopen dat hij in de toekomst zijn doelen bereikt", klinkt het bij STVV.

09:03 09 uur 03.

03-01-2022 03-01-2022.

16:48 16 uur 48. Beloftekapitein langer bij Anderlecht. Anderlecht heeft jeugdinternational Theo Leoni langer aan zich vastgebonden. De 21-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2024, met nog 2 jaar als optie. Leoni verdedigt al sinds 2012 de kleuren van paars-wit. Hij is de aanvoerder van de Anderlecht-beloften en hoopt in 2022 zijn eerste speelminuten te krijgen bij de A-ploeg. "Leoni is het type speler waar de Anderlecht-fans van houden: technisch, gul en hij speelt zonder angst", klinkt het bij Anderlecht. . Beloftekapitein langer bij Anderlecht Anderlecht heeft jeugdinternational Theo Leoni langer aan zich vastgebonden. De 21-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een contract tot medio 2024, met nog 2 jaar als optie.



Leoni verdedigt al sinds 2012 de kleuren van paars-wit. Hij is de aanvoerder van de Anderlecht-beloften en hoopt in 2022 zijn eerste speelminuten te krijgen bij de A-ploeg.



"Leoni is het type speler waar de Anderlecht-fans van houden: technisch, gul en hij speelt zonder angst", klinkt het bij Anderlecht.

16:46 16 uur 46.

08:41 08 uur 41. Tsuyoshi Watanabe (l) in actie met de Japanse beloften. U herkent ook Antwerp-speler Koji Miyoshi (r).

08:40 08 uur 40. Een eerste Japanner voor KV Kortrijk. Ook KV Kortrijk gaat de Japanse tour op. Tsuyoshi Watanabe maakt binnenkort zijn intrede in het Guldensporenstadion. De 24-jarige centrale verdediger maakt de overstap van FC Tokio en tekent voor 3,5 jaar in Kortrijk. Voor KVK is het de eerste Japanner in de spelerskern. . Een eerste Japanner voor KV Kortrijk Ook KV Kortrijk gaat de Japanse tour op. Tsuyoshi Watanabe maakt binnenkort zijn intrede in het Guldensporenstadion.

De 24-jarige centrale verdediger maakt de overstap van FC Tokio en tekent voor 3,5 jaar in Kortrijk. Voor KVK is het de eerste Japanner in de spelerskern.

08:39 08 uur 39.

28-12-2021 28-12-2021.

21:38 21 uur 38. Nieuwe doelman voor Charleroi. Charleroi blijft voorlopig de actiefste club op de transfermarkt. De Zebra's halen een nieuwe doelman binnen. Het huurt RC Straatsburg-doelman Bingourou Kamara tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. De 25-jarige Senegalese international kwam in juli 2017 aan bij de Franse club. In 2019 won hij met Straatsburg de Beker van Frankrijk, waarin hij zeven keer in actie kwam. De Senegalees kon zich echter nooit tot gevestigde waarde ontpoppen. Kamara kwam in vier en een half jaar 27 keer in actie voor de Franse club en moest constant onze landgenoot Matz Sels of de Japanner Eiji Kawashima voor zich dulden. . Nieuwe doelman voor Charleroi Charleroi blijft voorlopig de actiefste club op de transfermarkt. De Zebra's halen een nieuwe doelman binnen. Het huurt RC Straatsburg-doelman Bingourou Kamara tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.

De 25-jarige Senegalese international kwam in juli 2017 aan bij de Franse club. In 2019 won hij met Straatsburg de Beker van Frankrijk, waarin hij zeven keer in actie kwam. De Senegalees kon zich echter nooit tot gevestigde waarde ontpoppen. Kamara kwam in vier en een half jaar 27 keer in actie voor de Franse club en moest constant onze landgenoot Matz Sels of de Japanner Eiji Kawashima voor zich dulden.

23-12-2021 23-12-2021.

16:35 16 uur 35. Charleroi vindt versterking in Gent. Charleroi is bijzonder bedrijvig: het weekt Vakoun Bayo (24) los bij AA Gent. De tweevoudige international van Ivoorkust moet de aanvalslinie van Charleroi versterken na het vertrek van Shamar Nicholson. Hij wordt voor 6 maanden gehuurd en er is ook een aankoopoptie vastgelegd. Bayo speelde onder meer bij Toulouse en Celtic. Dit seizoen droeg hij 7 keer het shirt van AA Gent. . Charleroi vindt versterking in Gent Charleroi is bijzonder bedrijvig: het weekt Vakoun Bayo (24) los bij AA Gent. De tweevoudige international van Ivoorkust moet de aanvalslinie van Charleroi versterken na het vertrek van Shamar Nicholson. Hij wordt voor 6 maanden gehuurd en er is ook een aankoopoptie vastgelegd. Bayo speelde onder meer bij Toulouse en Celtic. Dit seizoen droeg hij 7 keer het shirt van AA Gent.



16:33 16 uur 33.

16:33 16 uur 33. Jupiler Pro League Goaltjesdief Shamar Nicholson wisselt Charleroi in voor Spartak Moskou

22-12-2021 22-12-2021.

21:16 21 uur 16. Litouwse aanvaller naar Charleroi. Charleroi heeft de Litouwse aanvaller Nauris Petkevicius (21) vastgelegd. Hij komt transfervrij over van FC Hegelmann, de nummer 5 uit de Litouwse competitie. Vorig seizoen was Petkevicius in de Litouwse 1e klasse goed voor 16 doelpunten en 6 assists in 33 matchen. In het verleden speelde hij ook 3 jaar voor Rijsel B. . Litouwse aanvaller naar Charleroi Charleroi heeft de Litouwse aanvaller Nauris Petkevicius (21) vastgelegd. Hij komt transfervrij over van FC Hegelmann, de nummer 5 uit de Litouwse competitie.



Vorig seizoen was Petkevicius in de Litouwse 1e klasse goed voor 16 doelpunten en 6 assists in 33 matchen. In het verleden speelde hij ook 3 jaar voor Rijsel B.



21:14 21 uur 14.

20-12-2021 20-12-2021.

16:18 16 uur 18. Jupiler Pro League Standard verliest sterkhouder Hugo Siquet aan Freiburg, Bokadi tekent nieuw contract

01-12-2021 01-12-2021.

09:15 Geen nieuwkomer bij KV Mechelen, wel een contractverlenging voor Geoffry Hairemans. 09 uur 15. Geen nieuwkomer bij KV Mechelen, wel een contractverlenging voor Geoffry Hairemans.

09:08 09 uur 08. We willen versterkt uit de winterstop komen en we hebben nu nog veel tijd om ijverig te werken en ervoor te zorgen dat we extra kwaliteit brengen op de posities die we nodig hebben. Gauthier Ganaye (CEO KV Oostende). We willen versterkt uit de winterstop komen en we hebben nu nog veel tijd om ijverig te werken en ervoor te zorgen dat we extra kwaliteit brengen op de posities die we nodig hebben. Gauthier Ganaye (CEO KV Oostende)

09:06 09 uur 06. KV Oostende handelt snel voor neefje van George Weah. KV Oostende begint erg vroeg aan zijn mercato. Kyle Duncan is de eerste aanwinst. De 24-jarige Amerikaan, de neef van voormalig Gouden Bal-winnaar George Weah, komt transfervrij over van MLS-club New York Red Bulls. Hij ondertekende aan de kust een contract tot medio 2025. Het wordt voor Duncan zijn tweede buitenlands avontuur, na een passage bij het Franse Valenciennes tussen oktober 2015 en maart 2018. Een doorbraak in Noord-Frankrijk kwam er niet. Nadien kwam hij bij de Red Bulls tot vijf goals en acht assists in 77 officiële duels. Duncan verzamelde ook één cap bij de Amerikaanse nationale ploeg. "Kyle is een speler die al een hele tijd op onze radar stond", legde Gauthier Ganaye, de Oostendse CEO, uit. "Omdat het seizoen in de VS nu afgelopen is en zijn contract er eindigde, kunnen we hem gratis aantrekken, ondanks de zware concurrentie van diverse Europese clubs." "Omdat hij opgroeide met de stijl van spelen van Red Bull past hij perfect in ons systeem: hij is een moderne rechtsachter die snelheid koppelt aan goede voorzetten. Bovendien arriveert hij op 1 december al in België, wat wil zeggen dat hij al zes weken zal meetrainen met de ploeg vooraleer hij na de winterstop z'n eerste wedstrijd mag spelen." . KV Oostende handelt snel voor neefje van George Weah KV Oostende begint erg vroeg aan zijn mercato. Kyle Duncan is de eerste aanwinst. De 24-jarige Amerikaan, de neef van voormalig Gouden Bal-winnaar George Weah, komt transfervrij over van MLS-club New York Red Bulls. Hij ondertekende aan de kust een contract tot medio 2025. Het wordt voor Duncan zijn tweede buitenlands avontuur, na een passage bij het Franse Valenciennes tussen oktober 2015 en maart 2018. Een doorbraak in Noord-Frankrijk kwam er niet. Nadien kwam hij bij de Red Bulls tot vijf goals en acht assists in 77 officiële duels. Duncan verzamelde ook één cap bij de Amerikaanse nationale ploeg. "Kyle is een speler die al een hele tijd op onze radar stond", legde Gauthier Ganaye, de Oostendse CEO, uit. "Omdat het seizoen in de VS nu afgelopen is en zijn contract er eindigde, kunnen we hem gratis aantrekken, ondanks de zware concurrentie van diverse Europese clubs." "Omdat hij opgroeide met de stijl van spelen van Red Bull past hij perfect in ons systeem: hij is een moderne rechtsachter die snelheid koppelt aan goede voorzetten. Bovendien arriveert hij op 1 december al in België, wat wil zeggen dat hij al zes weken zal meetrainen met de ploeg vooraleer hij na de winterstop z'n eerste wedstrijd mag spelen."