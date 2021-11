14:32

14 uur 32. Keeperskwestie. De Rode Duivels zullen in Schotland niet kunnen rekenen op Maarten Vandevoordt, toch de nummer 1 tussen de palen. En ook invallersdoelman Nick Shinton reist niet mee met de U21. Vandevoordt, het sluitstuk van Genk, liep een blessure op in de wedstrijd van vrijdag in Leuven tegen Turkije (2-0). Nick Shinton blesseerde zich op training. De plaats van Vandevoort zal in Schotland vermoedelijk worden ingenomen door Senne Lammens, net als Shinton reservespeler bij Club Brugge (achter Simon Mignolet). Of er nog een nieuwe doelman wordt opgeroepen, is niet duidelijk. .