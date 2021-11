U21-bondscoach Mathijssen: "Beloften staan voor meest veeleisende week"

De 0-3-zege in Turkije was moeilijker dan het resultaat deed vermoeden. Vrijdag wordt het opnieuw moeilijk, de spelers weten dat.

19 uur 19. Bondscoach Mathijssen: "Veeleisende week voor de boeg". Bondscoach Jacky Mathijssen blikte met de pers vooruit op de komende interlands tegen Turkije op vrijdag en Schotland volgende week dinsdag. "November is een moeilijke maand voor de spelers, mentaal en fysiek. Daarom wordt dit een erg veeleisende week. Maar het vertrouwen is groot." De jonge Duivels wonnen de vorige confrontatie met Turkije met 0-3, al ging het minder vlot dan de uitslag doet vermoeden. Dat weet ook Mathijssen. "Het was in Turkije niet gemakkelijk, dat weten de spelers ook. Er zal grinta, inzet en een goede teamspirit nodig zijn." Verschillende (ex-)beloftenspelers maken de laatste tijd de overstap naar de Rode Duivels: Charles De Ketelaere, Arthur Theate, Wout Faes... Het enthousiasme rond de jonge Duivels is dan ook groot. "Ik ben natuurlijk blij dat mijn spelers doorgroeien, maar we bouwen hier iets op en ik wil ook niet dat het te snel gaat. Ik geloof dat de vorige generatie intrinsiek misschien nog meer talent had, maar deze groep toont een uitzonderlijke tactische flexibiliteit. Dat is een troef." .