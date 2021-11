Red Flames geven hun WK-kansen een boost na 4-0-zege tegen Polen

22:19

22 uur 19. Einde: 4-0. De Red Flames boeken een overtuigende zege tegen Polen. Een belangrijke zege want daardoor springen ze over Polen naar plek 2 in de kwalificatiepoule. Na een zoekende start namen de Flames het heft in handen. Ze legden er voor de rust drie in het mandje. Na de pauze kwam er nog eentje bij toen een voorzet van Wullaert door een Poolse verdedigster in eigen doel werd getikt: 4-0. Nu is het even wachten voor de Flames weer in actie komen in deze campagne. De volgende matchen staan pas in april op het programma. .