Bondscoach Ives Serneels verwacht vandaag Marie Minnaert niet op training. De middenvelder van Club YLA testte positief op corona. Ze mag weer aansluiten als ze uit isolatie is.

Vandaag blazen de Red Flames verzamelen met een eerste training om 16.30 u. in Tubeke.

13 uur 13. Belangrijk tweeluik. De Red Flames werken de komende dagen 2 interlands af in de WK-voorronde. Donderdag thuis tegen Armenië moet een eitje worden, dat team staat laatste in de groep met 0 punten uit 3 duels. Volgende week dinsdag thuis tegen Polen wordt een belangrijke match met het oog op de tweede plaats, die recht geeft op een WK-barrageticket. Nu staat Polen 2e en België 3e na 4 duels. In Polen werd het 1-1. .