LIVE: Wervelen de jonge Duivels naar 18 op 18 in de EK-kwalificatie?

13 uur 52. Het kan mathematisch nog niet. Met 18 op 18 zouden de beloften alweer een belangrijke stap richting het EK zetten, maar een mathematische kwalificatie behoort nog niet tot de mogelijkheden, zelfs niet in het geval van een Deense nederlaag eerder op de avond in Turkije. In dat geval zou Denemarken immers ook nog op 18 punten kunnen eindigen, op voorwaarde dat de Denen al hun wedstrijden winnen en de jonge Duivels hun 2 interlands na Schotland verliezen. Bij gelijke stand is dan het onderlinge resultaat doorslaggevend en beide landen staan nog tegenover elkaar in Denemarken. De heenwedstrijd in Leuven werd door ons land met het kleinste verschil gewonnen (1-0). In het geval van een Belgische zege in Schotland zijn de jonge Duivels wel sowieso al zeker van minstens de tweede plaats in de groep en dus ook minstens een stek in de barrages. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK U21 van 2023 in Georgië en Roemenië. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. .