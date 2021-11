LIVE: Red Flames kennen na aarzelende start weinig genade met Polen

Het is een gedroomde ruststand voor de Red Flames. Ze trekken met 3-0 de kleedkamers in Leuven in. Het was een wat moeilijke start voor de Belgen. Polen had de touwtjes in handen, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers niet.





De eerste echte kans voor de Flames was meteen raak. Wullaert vond De Caigny in de 16 en zij opende de score. Daarna was het aan thuisspeelster Hannah Eurlings. Zij maakte er 2-0 van. En enkele minuten later zette Cayman de ruststand vast met een krachtig afstandsschot.