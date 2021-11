LIVE: Red Flames houden doelpuntenfestijn tegen Armenië in WK-voorronde

20:46 20 uur 46. Rust. België duikt de kleedkamer in met een monstervoorsprong. De Caigny was de grootste slokop met 3 goals voor de rust. Eurlings, Wullaert en Tysiak hebben al 2 rozen achter hun naam staan. Ook Vanhaevermaet en Wijnants pikten al een goaltje mee. . Rust België duikt de kleedkamer in met een monstervoorsprong. De Caigny was de grootste slokop met 3 goals voor de rust.



Eurlings, Wullaert en Tysiak hebben al 2 rozen achter hun naam staan. Ook Vanhaevermaet en Wijnants pikten al een goaltje mee.

20:43 20 uur 43. 12e goal is onterecht afgekeurd. Heeft de wedstrijdleiding medelijden met de Armeense vrouwen? De Caigny scoort, maar de vlag gaat de hoogte in. Nochtans stond De Caigny niet in buitenspelpositie.

20:42 20 uur 42. Wullaert versnelt en stuit bij haar poging op de Armeense doelvrouw. Een mooie redding. Over 3 minuten kan Armenië even op adem komen, want dan is het rusten geblazen.

20:41 20 uur 41. Wijnants op de lat. Na een hoekschop krijgen de Armeense vrouwen het leer niet weg. Wijnants haalt de trekker over en lanceert een vuurbal die tegen de lat zoeft.

20:40 20 uur 40. Echt reclame voor het vrouwenvoetbal is dit niet. Maar het is wel goed voor het zelfvertrouwen van de Flames. Hermien Vanbeveren (in Sporza op Radio 1).

20:39 20 uur 39. GOAL: Ook Vanhaevermaet pikt goaltje mee. De Armeense doelvrouw probeert een kopbal van Vanhaevermaet uit het doel te wuiven, maar de bal gaat toch binnen. 11-0 voor de Red Flames.

20:37 20 uur 37. Eurlings vloekt wanneer ze haar hoofd net niet tegen een voorzet kan zetten. Hoeveel scoren de Flames nog voor de koffiepauze?

20:36 Zelfs met een telraam kunnen we de score bijna niet bijhouden. 20 uur 36.

20:34 20 uur 34. GOAL: Wullaert maakt de 10-0 met haar oor. Na knap voorbereidend werk van Wijnants wint Wullaert voor doel het duel met de Armeense doelvrouw. Met haar oor duwt ze de 10e Belgische goal tegen de touwen.

20:33 20 uur 33. GOAL: De Caigny maakt hattrick. De Caigny speelt alle pijntjes van zich af en scoort in 2 tijden. 9-0 en het is nog 12 minuten tot de rust.

20:31 20 uur 31. Zorgen om De Caigny. Helaas ook minder goed nieuws uit het Belgische kamp. De Caigny sloeg bij de 8-0 haar voet over en moet even naar de kant voor oplapwerk.

20:30 20 uur 30. GOAL: Eurlings prikt 8e Belgische goal in doel. Heerlijk eentijdsvoetbal van de Red Flames. Eurlings is het eindstation en trapt de 8-0 op het bord.

20:28 20 uur 28. GOAL: De Caigny maakt er 7-0 van. Na een-tweetje met Wullaert prikt De Caigny de 7-0 binnen. Als de Flames met dit tempo blijven scoren, maken ze 20 goals vanavond

20:26 20 uur 26. Wanneer de Armeniërs eens uitbreken, is Philtjens daar om de aanval onschadelijk te maken. Dat luidt een nieuwe Belgische aanval in.

20:25 20 uur 25. Armenië is een speelbal van de Red Flames. De Belgen tikken de bal fluks en dartel rond, het is wachten op doelpunt nummer 7.

20:23 20 uur 23. GOAL: Tysiak met haar 2e van de avond. Tysiak verlengt met haar hoofd een hoekschop in doel. 6-0 na nog geen halfuur spelen. Wat een klasseverschil.

20:23 De Caigny zit al aan 30 goals bij de Red Flames. 20 uur 23.

20:21 20 uur 21. De Belgen blijven als een scherp mes door de Armeense defensie snijden. Deze keer kan Eurlings net niet hard genoeg uithalen om gevaarlijk te zijn.

20:17 20 uur 17. GOAL: Vlam van De Caigny. Het doelpuntenfestijn gaat voort. Net binnen de grote rechthoek haalt De Caigny haar hamer tevoorschijn: ze jaagt de bal hard in doel.